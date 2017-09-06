MHP'li Akçay'dan CHP'ye Barzani çıkışı: CHP’nin 25 Eylül referandumuna destek verdiği kanaatindeyiz

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde partililerle bir araya geldi. Akhisar’ın kurtuluşunun 95. yılını da kutlayan Akçay, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı yeni müfredat içerisinde yer alan 5’inci sınıf öğrencilerinin göreceği Sosyal Bilimler kitabında Atatürk kısmının çıkarılmasını eleştiren Akçay, "Bir kısa ve ön incelemeden sonra maalesef bunun doğru olduğunu görüyoruz. Fakat 6’ıncı, 7’inci ve 8’inci sınıflardaki Atatürk ile İlke ve İnkılapları aynı şekilde kalmaktadır. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk bilhassa bugünlerde çocuklarımıza, gençlerimize çok daha ayrıntılı bir milli şuurla öğretmemiz gereken en önemli değerlerimizin, milli değerlerimizin başında gelmektedir" dedi.

"Barzani rüzgar ekiyor, ama neticede fırtına biçecektir"

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Akçay, "25 Eylül tarihinde bir inatla bu Barzani peşmergesi, Kerkük’ü de dahil eden bir referandum yapma peşinde. Görünen o ki bu referanduma İsrail’den başka destek veren yok. Sadece Amerika bunun zamanlamasının doğru olmadığını söylüyor, onun dışında bütün ülkeler bu referanduma karşı olduklarını ifade ediyor. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak açık, sert ve kararlı olarak tutum gösteren bir partiyiz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli de görüşlerini sıklıkla dile getirdi ve ifade etti. Bu asla kabul edilemez ve reddettiğimiz bir durumdur. Biz tekrar çağrıda bulunuyoruz ve diyoruz ki; ‘Rüzgar eken fırtına biçer.’ Barzani rüzgar ekiyor, ama neticede fırtına biçecektir. Özellikle Irak’ta ve Suriye’de yaşayan Türkmenlerin ve oradaki bütün herkesin varlığı, o ülkelerin bütünlüğü büyük hassasiyetle önem arzediyor" dedi.

MHP'li Akçay'dan CHP'ye Barzani çıkışı

Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin referandum kararıyla ilgili bir açıklama gelmediğine dikkat çeken Akçay, "MHP'nin 25 Eylül’deki Barzani referandumu konusundaki görüşü açık ve net. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti, Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı görüşlerde bu konuda net. Açık bir şekilde resmi olarak hem yazılı hem de sözlü bir şekilde bildirildi. Ülke olarak da İsrail’in desteği var. Başka bir ülkenin desteği yok. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi’nden bu konuda ne bir ses var ne bir seda. Ben CHP’ye sesleniyorum, siz Türkiye’nin ana muhalefet partisisiniz. 25 Eylül’de bölgemizi, ülkemizi yakinen ilgilendiren bir referandum yapılma iddiası ve çalışması var. CHP’nin bu konuda görüşü nedir? Biz merak ediyoruz ve bu konuda CHP’nin tutumu konusunda ciddi olarak endişe ve şüphe içerisindeyiz" diye konuştu.

"CHP’nin 25 Eylül referanduma destek verdiği kanaatindeyiz"

CHP'nin 25 Eylül referandumuna destek verdiğini düşündüklerini sözlerine ekleyen Akçay, "12 Ağustos’ta referanduma destek komitesi diye bu Barzani’ye destek verenlerin oluşturduğu komite, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Yani bu ziyaret bir genel başkan düzeyinde oldu ve basına kapalı gerçekleşti. Bu ziyaretle ilgili CHP’den hiçbir açıklama yapılmadı. Ancak bu ziyareti gerçekleştiren komitenin sözcüleri görüşmenin son derece yararlı geçtiğini, Kılıçdaroğlu’nun kendilerini dikkatle dinlediğini ve bu referandumun kendileri için bir hak olduğunu söylediğini ifade etti ve CHP’den de bir yalanlama gelmedi. CHP, Kerkük konusunda ne düşünmektedir, 25 Eylül’deki referandum konusunda ne düşünmektedir? Tavrını netleştirmek zorundadır" dedi.

CHP yönetimine seslenen Akçay, "CHP, 25 Eylül’deki referandum ile ilgili politikan, tavrın nedir, Kerkük ile ilgili görüşün nedir? Biz biliyoruz ki 2010 tarihinden beri CHP ve Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile Barzani sıkı fıkı ilişkiler içerisindedir. Bu konuda karşılıklı açık beyanları olmuştur. Bu ilişkilerinin halen devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu ziyaret genel başkan düzeyinde yapıldığına göre, CHP de sessiz kaldığına göre biz bu CHP’nin 25 Eylül referandumuna destek verdiği kanaatindeyiz" diye konuştu.

"CHP, bu Türkiye düşmanları ile kol kola mı giriyor?"

Merkel ile Schulz’un arasındaki düelloda Türkiye aleyhine gerçekleştirilen konuşmayla ilgili CHP'nin tutumunu merak ettiklerini sözlerine ekleyen MHP'li Akçay, "CHP, bugünlerde, şimdi sanırım bugün Almanya’da Türkiye ve Türk düşmanı Avrupa Parlamentosu (AP) eski Başkanı ve Almanya Sosyal Demokrat Parti'nin yeni lideri ve başbakan adayı Martin Schulz, Türkiye’deki 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi startını verdiği kampanyasını başlattı. 2 gün evvel Merkel ile Schulz arasında bir açık oturum düzenlendi. Bu 1 saatlik tartışmanın yüzde 70’i Türkiye üzerine kim daha fazla karşı, kim daha fazla kötülük yapacak bunun yarışı içerisinde geçti. CHP de böyle bir partinin merkezinde 2019 Cumhurbaşkanlığı seçim startını başlatıyor. CHP, bu Türkiye düşmanları ile kol kola mı giriyor? CHP bunun da cevabını vermek zorundadır. Merkel ile Schulz’un tartışması konusunda CHP’nin görüşlerini de öğrenmek hakkımızdır" dedi.

"CHP hem FETÖ hem de PKK ile mücadeleden rahatsız"

Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP, terörle mücadeleden de rahatsız. Daha iki gün evvel CHP Genel Başkan Yardımcısı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) teröristleri avlamasından, teröristleri vurmasından rahatsızlığını dile getirdi ve bunu hukuk dışı ilan etti. Yani CHP, PKK ile mücadeleden rahatsız, FETÖ ile mücadeleden de rahatsız. Adalet diye yollara düştü ama FETÖ ile mücadele öncesi hiç adalet aklına gelmiyordu. Türkiye FETÖ ve PKK ile gerçekten mücadele etmeye başladığından beri ne hikmetse bu terör yanlıları, bunların siyasi uzantıları ile kol kola bir şekilde bunlara destek vermektedir. Ayrıca 17 Ağustos’ta Kandil’den terörist ele başı bir açıklama yapmıştır. Adeta talimat verir bir şekilde CHP’ye seslenerek 2019 seçimleri için CHP ile YGP’nin bir birleşik cephe kurmasını istedi. Aradan bunca zaman geçti, CHP’den yine ses seda yok, aradan bir kişi çıkıp da sen kimsin de bize politika belirlemeye kalkıyorsun diyen yok. Böyle de çok ilginç bir tablo ortaya çıkıyor."