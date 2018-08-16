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MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 50'ye yükseldi

İstanbul Milletvekili Arkaz'ın katılımıyla MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 50'ye yükseldi.

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İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın katılımıyla, MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 50 oldu.
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır." ifadesini kullanmış ve Arkaz'ı partisine davet etmişti.
 
Arkaz da bu daveti kabul edip MHP'ye katıldı.
 
İYİ Parti'nin sandalye sayısı 41'e düştü
 
Arkaz'ın katılımıyla, MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 50'ye yükselirken, İYİ Parti'nin sandalye sayısı 41'e düştü.

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