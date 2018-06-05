Milletin verdiği yetki teröristin emrine sunulamaz

Ceberrut devleti tedavülden kaldırdık

Millet iradesine dayalı yeni bir sistemin kurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnsanlara etnik kökeninden, dış görünüşünden dolayı ayrımcılık yapan ceberrut devlet anlayışı tedavülden kalkmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda buluştu, önemli açıklamalarda bulundu:

DAYANIŞMA ŞEHRİ: CHP ile bir olup, siyaset mühendisliği yapanların hesabı Diyarbakır’da bozguna uğrayacak. Yavrularını, dağa kaçıranların kim olduğunu gayet iyi bilen Diyarbakırlı kardeşim bunun hesabını soracaktır. Burası artık kimlik siyaseti üzerinden bölücülük yapanların değil dayanışmanın şehridir. Bu mübarek şehirde İslam düşmanı emperyalistlere taşeronluk devri artık kapanmıştır.

CEBERRUT ANLAYIŞ: 16 yıllık iktidarlarımız döneminde bölgecilik, ırkçılık yapmadık. 81 milyonu kökenine, inancına ve meşrebine bakmadan kucaklamanın gayreti içinde olduk. Ceberut devlet anlayışı yerine vatandaşın hizmetkarı olan yeni bir yönetim anlayışını ortaya koyduk. Sizlerin sorunlarını çözmek için girdiğimiz bu mücadele risk aldık, zaman zaman tehdik aldık ama hak bildiğimiz yönden dönmedik..

SIRA KANDİL’DE: Kuzey Suriye’den Türkiye’ye saldıranların Kürtlükle alakası yok. Onları ‘George’ idare ediyor. Amerika 5 bin tır silahı bunlara teslim etti. Bu silahlar Kilis’teki, Urfa’daki kardeşlerime karşı kullanıldı. Susalım mı, duralım mı, susamayız, duramayız. Bunun gereğini yapıyoruz. Bu ülkede kimse kalkıp da birilerinin talimatıyla bize yön veremeyecek. Bazıları Kandil’den atıp tutuyor. Sıra oraya da gelecek.

SABOTAJ VE İHANET: Analar ağlamasın, ülkenin körpe fidanları teröre gitmesin diye demokratik açılımı, milli birlik ve kardeşlik projesini ve çözüm sürecini devreye aldık. Bölücü örgütün tüm sabotaj ve ihanetlerine rağmen bu süreci kararlılıkla devam ettirdik. Hamdolsun Kürt sorununu çözmeyi başardık. 2018’in Türkiye’sinde artık Kürt sorunu diye bir sorun yok. Eski Türkiye’de Kürtlerin kendileri sorun olarak görülüyordu, bugünün Türkiye’si hiçbir vatandaşını sorun olarak görmüyor.

MİLLETİN EMRİNDE: Reformlarımız sayesinde Türkiye tarihinin en büyük demokratik dönüşümünü gerçekleştirmiştir. İnsanlara etnik kökeninden, dış görünüşünden dolayı ayrımcılık yapan devlet anlayışı tedavülden kalkmıştır. Türk, Kürt ve Laz’ıyla 81 milyonun tamamının devletidir. Bu devlet artık milletin emrindedir. 16 senede bu ülkede darbeciler, terör seviciler dışında hareket alanı kısıtlanan kimse yoktur.

24 HAZİRAN: 24 Haziran, kendileri zevk ve sefa içinde yüzerken, Diyarbakırlı gençleri bile bile ölüme gönderen Kandil’deki terör baronlarına vurulan bir şamar olacaktır. 24 Haziran, Kürt kardeşlerimin inancıyla, değerleriyle, tarih ve medeniyet birikimiyle kavgalı siyaset tarzının mezara gömüldüğü gün olacaktır.