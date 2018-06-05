Milletin verdiği yetki teröristin emrine sunulamaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan vekilleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki basına kapalı kabul, yarım saat sürdü. Kayyum belediye başkanlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu mesajları verdi: “Bilindiği gibi ülkemizde yakın geçmişte bölücü örgütün güdümündeki bir partiye mensup belediye başkanları, kendilerine oy verenlere topyekun ihanet etmişlerdir. Kendilerine millete hizmet etmek için teslim edilen devletin araçlarını, gereçlerini, insan kaynağını, mali imkanlarını götürüp terör örgütünün emrine vermişlerdir. Bu ülkede maalesef terör örgütü mensuplarının seçilmiş belediye başkanlarını belediye binalarının bodrum katlarında hesaba çektiği, sorguladığı, tokatladığı günler yaşandı.”
OYUNCAK OLMUŞLAR
“Seçilmiş belediye başkanları bu duruma karşı çıkmak yerine adeta kurulmuş oyuncaklar gibi kendilerine söylenen her şeyi yapmışlar, edilen her hakareti sineye çekmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti elbette demokrasi ile yönetilen, milli iradeyi her şeyin üzerinde gören bir devlettir. Ama bu durum milli iradeye teslim edilen yetkilerin terör örgütlerine peşkeş çekilmesine, demokrasinin teröre teslim edilmesine göz yumacağımız anlamına da gelmiyor. Vekaleten belediye başkanı olan valilerimiz, kaymakamlarımız maşallah kırk yıllık belediyeci gibi çok güzel hizmetler geliştirdiler, geliştiriyorlar. Bugün bölgedeki vatandaşlarımızın belediye başkan vekillerimizden memnuniyetlerini yüzlerinden okumak mümkün.”
MiLLET GÖRÜR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Kayyum’ olarak atanan belediye başkanı vekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Belediye hizmetlerinin milletin günlük hayatının 24 saatinin her dakikasını kapsadığını belirten Erdoğan, “Belediye hizmetlerindeki iyi veya kötü en küçük değişim belde halkı tarafından anında hissedilir, görülür, değerlendirilir” dedi.
Ceberrut devleti tedavülden kaldırdık
Millet iradesine dayalı yeni bir sistemin kurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnsanlara etnik kökeninden, dış görünüşünden dolayı ayrımcılık yapan ceberrut devlet anlayışı tedavülden kalkmıştır” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda buluştu, önemli açıklamalarda bulundu:
DAYANIŞMA ŞEHRİ: CHP ile bir olup, siyaset mühendisliği yapanların hesabı Diyarbakır’da bozguna uğrayacak. Yavrularını, dağa kaçıranların kim olduğunu gayet iyi bilen Diyarbakırlı kardeşim bunun hesabını soracaktır. Burası artık kimlik siyaseti üzerinden bölücülük yapanların değil dayanışmanın şehridir. Bu mübarek şehirde İslam düşmanı emperyalistlere taşeronluk devri artık kapanmıştır.
CEBERRUT ANLAYIŞ: 16 yıllık iktidarlarımız döneminde bölgecilik, ırkçılık yapmadık. 81 milyonu kökenine, inancına ve meşrebine bakmadan kucaklamanın gayreti içinde olduk. Ceberut devlet anlayışı yerine vatandaşın hizmetkarı olan yeni bir yönetim anlayışını ortaya koyduk. Sizlerin sorunlarını çözmek için girdiğimiz bu mücadele risk aldık, zaman zaman tehdik aldık ama hak bildiğimiz yönden dönmedik..
SIRA KANDİL’DE: Kuzey Suriye’den Türkiye’ye saldıranların Kürtlükle alakası yok. Onları ‘George’ idare ediyor. Amerika 5 bin tır silahı bunlara teslim etti. Bu silahlar Kilis’teki, Urfa’daki kardeşlerime karşı kullanıldı. Susalım mı, duralım mı, susamayız, duramayız. Bunun gereğini yapıyoruz. Bu ülkede kimse kalkıp da birilerinin talimatıyla bize yön veremeyecek. Bazıları Kandil’den atıp tutuyor. Sıra oraya da gelecek.
SABOTAJ VE İHANET: Analar ağlamasın, ülkenin körpe fidanları teröre gitmesin diye demokratik açılımı, milli birlik ve kardeşlik projesini ve çözüm sürecini devreye aldık. Bölücü örgütün tüm sabotaj ve ihanetlerine rağmen bu süreci kararlılıkla devam ettirdik. Hamdolsun Kürt sorununu çözmeyi başardık. 2018’in Türkiye’sinde artık Kürt sorunu diye bir sorun yok. Eski Türkiye’de Kürtlerin kendileri sorun olarak görülüyordu, bugünün Türkiye’si hiçbir vatandaşını sorun olarak görmüyor.
MİLLETİN EMRİNDE: Reformlarımız sayesinde Türkiye tarihinin en büyük demokratik dönüşümünü gerçekleştirmiştir. İnsanlara etnik kökeninden, dış görünüşünden dolayı ayrımcılık yapan devlet anlayışı tedavülden kalkmıştır. Türk, Kürt ve Laz’ıyla 81 milyonun tamamının devletidir. Bu devlet artık milletin emrindedir. 16 senede bu ülkede darbeciler, terör seviciler dışında hareket alanı kısıtlanan kimse yoktur.
24 HAZİRAN: 24 Haziran, kendileri zevk ve sefa içinde yüzerken, Diyarbakırlı gençleri bile bile ölüme gönderen Kandil’deki terör baronlarına vurulan bir şamar olacaktır. 24 Haziran, Kürt kardeşlerimin inancıyla, değerleriyle, tarih ve medeniyet birikimiyle kavgalı siyaset tarzının mezara gömüldüğü gün olacaktır.
Seçim bürosuna sürpriz
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır programının ardından geldiği Ankara’da partisinin Aydınlıkevler’deki seçim bürosuna sürpriz ziyarette bulundu. Saat 01.00 sıralarında Diyarbakır’dan, Ankara Esenboğa Esenboğa Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konvoyu Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda ilerlerken aracını Aydınlıkevler’deki AK Parti Seçim Bürosu önünde durdurdu. Partisinin seçim bürosuna sürpriz ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, partililerin sevgi gösterisiyle karşılaştı. Seçim bürosunda vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlar kahve ikram etti. Bir vatandaşın bebeğini kucağına alarak seven Erdoğan, partililerle öz çekim yaparak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Partililer Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçim bürosundan ayrılırken coşkulu tezahüratlarla uğurladı. Ziyaree Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de eşlik etti.
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