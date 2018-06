Milletin verdiği yetki teröristin emrine sunulamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan vekilleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki basına kapalı kabul, yarım saat sürdü. Kayyum belediye başkanlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu mesajları verdi: “Bilindiği gibi ülkemizde yakın geçmişte bölücü örgütün güdümündeki bir partiye mensup belediye başkanları, kendilerine oy verenlere topyekun ihanet etmişlerdir. Kendilerine millete hizmet etmek için teslim edilen devletin araçlarını, gereçlerini, insan kaynağını, mali imkanlarını götürüp terör örgütünün emrine vermişlerdir. Bu ülkede maalesef terör örgütü mensuplarının seçilmiş belediye başkanlarını belediye binalarının bodrum katlarında hesaba çektiği, sorguladığı, tokatladığı günler yaşandı.”

OYUNCAK OLMUŞLAR

“Seçilmiş belediye başkanları bu duruma karşı çıkmak yerine adeta kurulmuş oyuncaklar gibi kendilerine söylenen her şeyi yapmışlar, edilen her hakareti sineye çekmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti elbette demokrasi ile yönetilen, milli iradeyi her şeyin üzerinde gören bir devlettir. Ama bu durum milli iradeye teslim edilen yetkilerin terör örgütlerine peşkeş çekilmesine, demokrasinin teröre teslim edilmesine göz yumacağımız anlamına da gelmiyor. Vekaleten belediye başkanı olan valilerimiz, kaymakamlarımız maşallah kırk yıllık belediyeci gibi çok güzel hizmetler geliştirdiler, geliştiriyorlar. Bugün bölgedeki vatandaşlarımızın belediye başkan vekillerimizden memnuniyetlerini yüzlerinden okumak mümkün.”