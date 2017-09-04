Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Milletimiz Sivas Kongresi kararlarının arkasındadır

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Kongresi'nin 98. yılı dolayısıyla Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kongre üyeleri ve milli mücadelenin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla andığını söyledi.

Çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma hedefine her geçen gün daha çok yaklaştıklarını ve bugün iki bayramı bir arada kutladıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sivas Kongresi ve bu kongrede alınan kararların Cumhuriyet tarihimizde çok önemli ve müstesna bir yeri vardır. 2 Eylül-18 Aralık 1919 tarihleri arasında milli mücadele karargahı olarak kullanılan Sivas, Anadolu'daki milli mücadele hareketinin teşkilatlandırılmasında önemli bir rol oynamış, Cumhuriyet'in temelleri burada atılmıştır. Sultan şehir Sivas, 108 gün boyunca milli mücadeleye merkezlik etmiş, bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlara ev sahipliği yapmıştır. Tarih bu dönemde, Sivas Kongresi ve kongrede alınan kararlar kadar, bu kararları alan heyete ev sahipliği yapan Sivaslıları da yazmaktadır. Milli mücadele destanı Sivas ve Sivaslı olmadan hakkıyla yazılamaz."

Bakan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Mücadele'nin Sivas'tan yönetildiği günlerde yaşanan önemli olaylardan biri de 20 Eylül 1919'da Amerikalı, Gazi Mustafa Kemal'e sorar, 'Millet tasarlanıp yapılabilecek her türlü teşebbüs ve fedakarlığa başvurduktan sonra da başarı sağlanamazsa ne yapacaksınız?' Atatürk'ün bu soruya verdiği cevap, milli mücadelenin hangi ruh haliyle başlatıldığını göstermektedir. 'Ya başaramazsan ne demek? O, milletin ölmüş olduğu hükmüne varmak demektir. Öyleyse millet yaşadıkça ve fedakarca teşebbüslerine devam ettikçe başarısızlık da söz konusu değildir. İnanırsanız başarırsınız.' Onlar inandılar ve başardılar. İnanmış bir millet ve onun inanmış lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, en zor şartlarda dahi tam bağımsız Türkiye'nin kurulabileceğini gösterdi."

"Bu aziz millet, ilelebet bağımsız ve hür yaşamayı hak etmektedir"