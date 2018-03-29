Milli füze sistemi yolda

Rusya’dan alınacak S400 füzelerinin yanı sıra ABD’nin yeni teklif sunmaya hazırlandığı Patriot füzelerinin görüşüldüğü toplantıda, dışa bağımlılığı bitirecek yerli füze çalışmaları da ele alındı. Erdoğan, Külliye’de yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı’na başkanlık etti. Toplantıda savunma sanayini geliştirme, güçlendirme ve desteklemek için yapılan yatırımlar ile iyileştirme çalışmaları gözden geçirildi. Rusya ile S-400 füze anlaşmasının ardından, ABD ile Patriot hava savunma füzeleri konusunda da görüşmeler yürütülüyor. Bir taraftan bu çalışmalar yapılırken diğer taraftan Milli Hava Savunma Füze Sistemleri üzerindeki çalışmalar devam ediyor. TUSAŞ/TAI, İngiltere ile imzalanan işbirliği anlaşmasının ardından, milli savaş uçağı TFX’i geliştirme projesi de devam ediyor. Şubat ayında yapılan toplantıda 9.4 milyar dolar tutarındaki 55 proje üzerinde durulmuştu.

Kılıçdaroğlu’na bir dava daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, 27 Mart’taki TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan’ın avukatı, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe verdi. Dava dilekçesinde, ağır hakaretler içeren sözler kullanan Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında, Erdoğan’ın onur ve saygınlığına yönelik ifadeler sarf ettiği belirtildi. Erdoğan, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu’na 150 bin, 250 bin ve 1.5 milyon liralık tazminat davaları açmıştı.

Azeri bakanı kabul etti