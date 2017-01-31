Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) 2017 yılındaki ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında başladı.
- AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı, saat 14.50'te başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK toplantısı öncesinde Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.
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