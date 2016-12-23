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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'milli içkimiz ayran' sözlerini tekrarladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'SÜTAŞ Ege Sütçülük Projesi, Tire Entegre Tesisleri' açılış törenine katıldı. Erdoğan, 'Bizim milli içkimiz ayrandır' sözleriyle açtığı ayranı içti.

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Bu milletin milli içkisi ayrandır dedik.

Günlerce haftalarca bana saldırdılar. Varsın saldırsınlar evet bizim milli içkimiz ayrandır. Müsaade ederseniz ben bir kaç yudum alayım

Maşallah elinize sağlık.

Bir kez daha açılışını yaptığımız Sütaş Entegre tesislerinin hayırlı olmasını diliyor, ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.  

 

 

 

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