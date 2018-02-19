Milli ittifak için liderler mutabakatı

İki lider, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 4’lü toplantıda, ittifakın nasıl gerçekleşeceğine ilişkin detayları görüşüp uzlaşmaya vardılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli’nin yanı sıra, ittifak komisyonunun AK Parti kanadının başkanı Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve MHP kanadının başkanı Mustafa Kalaycı da katıldı. Dörtlü zirvede kurmaylar, her iki lidere de yapılan çalışmanın boyutlarıyla ilgili bilgi verip teknik destek sağladılar. Liderlerin uzlaşısına bırakılan konuları detaylı şekilde görüşen Erdoğan ve Bahçeli, ittifak çatısını tam oturtacak düzenlemeler konusunda görüş birliğine vardılar.

YEREL SEÇİM PAKETİYLE

Liderlerin üzerinde uzlaştığı metin, “Yerel Seçim Paketi” olarak ifade edilen paket içinde Meclis’e getirilecek. Yerel seçimleri ilgilendiren hükümlerle birlikte ittifak maddeleri pakette yer alacak. Seçilme yaşının 18’e indirilmesine yönelik Anayasa değişikliği kapsamında belediye seçimlerinde de seçilme yaşının 18’e indirilmesi, seçim güvenliğine yönelik düzenlemeler de aynı pakette olacak.

TEK VEYA AYRI LİSTE

Varılan uzlaşmaya göre partiler, ittifak yapacaklarını, seçim takviminin başlangıcındaki ilk hafta içinde Yüksek Seçim Kurulu’na(YSK) ortak imzalı bir beyanname ile bildirecekler. Partiler, isterse tek liste, isterlerse de ayrı ayrı listeler vererek ittifak gerçekleştirebilecek. Tek liste halinde verilmesi durumunda ittifak yapan partiler Yüksek Seçim Kurulu’na(YSK) aynı liste olarak ayrı ayrı başvuru yapacak. Her iki partinin altında da aynı liste yer alacak.

İTTİFAKA ÖZEL İSİM

İttifak yapan partilerin, kendi isimlerini koruyarak ayrı ayrı listeler ile seçimlere girmesi durumunda ittifaka bir isim de verebilecekler. İttifakın ismi, parti isimlerinin üzerinde bir çatı şeklinde oy pusulasında gösterilecek.

PARTİLERE TEK MÜHÜR

İttifak partilerinin ayrı ayrı girmesi halinde ittifak içindeki partiye tek mühür vurulacak. Bu durumda ittifak yapan partilere verilen oylar, önce toplam olarak sayılıp milletvekili sayısı belirlenecek. Daha sonra ittifak partilerinin kendi oyları sayılarak, vekil dağılımı ittifakın içinde bu oylara göre yapılacak.