Milli ittifak’ta pusula formülü

Parti ile MHP arasındaki ittifak komisyonu, bugün ilk toplantısını yapacak. Her iki parti de, toplantı öncesi ittifakın nasıl gerçekleştirilebileceğiyle ilgili formüllerini hazırladı. Toplantıda masaya konulması en güçlü formül, ittifak yapacak partilerin önden Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ittifak yaptıklarını beyan edip, oy pusulasında kendi isimleriyle yer almaları.

İLK TEMAS BUGÜN

AK Parti’den Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un başkanlığında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Parti Sözcüsü Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile MHP’den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik Anayasa değişikliği metnini hazırlayan ekipte yer alan Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili Faruk Aksu’nun yer aldığı Komisyon, TBMM’de bugün bir araya gelecekler.

İki partinin resmi olarak ilk kez bir araya geleceği ittifak toplantısında her iki parti kurmayları da, formülleri masaya getirip ortak bir çözüm konusunda uzlaşma arayacaklar. AK Parti’de ağırlıklı görüş, önden Yüksek Seçim Kurulu’na(YSK) beyanda bulunmak koşuluyla ittifak partilerinin kendi isimleriyle seçimlere katılmaları yönünde.

FARKLI RENKTE ZEMİN

Bu formülün hayata geçirilmesi durumunda oy pusulasında ittifakın üyelerinin yan yana sıralanabileceği veya “farklı renkte bir zemin üzerine oturtularak” yer alabileceği belirtiliyor. Böylelikle hangi partilerin ittifak halinde olduğu da vatandaşa gösterilmiş olacak. Bu formüle göre sandıklar açılıp oylar sayılmaya başlandığında, ittifak partilerinin oyları birlikte sayılacak. Bu sayımda ittifak partileri, tek bir partiymiş gibi toplam oyları üzerinden değerlendirilerek, ittifaka düşen milletvekili sayısı belirlenecek. Sonra ikinci bir sayım daha yapılacak. Bu sefer ittifakı oluşturan iki partinin milletvekili dağılımı, aldıkları oy oranına göre tekrar kendi aralarında paylaştırılacak.