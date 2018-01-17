Milli ittifak’ta pusula formülü
‘İttifak’ görüşmeleri bugün başlıyor. Öne çıkan formül şöyle: Partiler önce YSK’ya ittifak başvurusu yapsın, ardından oy pusulasında yan yana yer alsın. Oylar genel ve vekil dağılımı için 2 kez sayılsın.
- ŞERİFE GÜZEL
Parti ile MHP arasındaki ittifak komisyonu, bugün ilk toplantısını yapacak. Her iki parti de, toplantı öncesi ittifakın nasıl gerçekleştirilebileceğiyle ilgili formüllerini hazırladı. Toplantıda masaya konulması en güçlü formül, ittifak yapacak partilerin önden Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ittifak yaptıklarını beyan edip, oy pusulasında kendi isimleriyle yer almaları.
İLK TEMAS BUGÜN
AK Parti’den Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un başkanlığında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Parti Sözcüsü Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile MHP’den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik Anayasa değişikliği metnini hazırlayan ekipte yer alan Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili Faruk Aksu’nun yer aldığı Komisyon, TBMM’de bugün bir araya gelecekler.
İki partinin resmi olarak ilk kez bir araya geleceği ittifak toplantısında her iki parti kurmayları da, formülleri masaya getirip ortak bir çözüm konusunda uzlaşma arayacaklar. AK Parti’de ağırlıklı görüş, önden Yüksek Seçim Kurulu’na(YSK) beyanda bulunmak koşuluyla ittifak partilerinin kendi isimleriyle seçimlere katılmaları yönünde.
FARKLI RENKTE ZEMİN
Bu formülün hayata geçirilmesi durumunda oy pusulasında ittifakın üyelerinin yan yana sıralanabileceği veya “farklı renkte bir zemin üzerine oturtularak” yer alabileceği belirtiliyor. Böylelikle hangi partilerin ittifak halinde olduğu da vatandaşa gösterilmiş olacak. Bu formüle göre sandıklar açılıp oylar sayılmaya başlandığında, ittifak partilerinin oyları birlikte sayılacak. Bu sayımda ittifak partileri, tek bir partiymiş gibi toplam oyları üzerinden değerlendirilerek, ittifaka düşen milletvekili sayısı belirlenecek. Sonra ikinci bir sayım daha yapılacak. Bu sefer ittifakı oluşturan iki partinin milletvekili dağılımı, aldıkları oy oranına göre tekrar kendi aralarında paylaştırılacak.
‘Uyum’da İlkeler tamam
Uyum komisyonları dün ilk toplantılarını yaptı. Ardından komisyon üyeleri Külliye’ye çıktı. Erdoğan, zirvede düzenlemelerin sadece bir yasa değişikliği olarak değil, devletin yeniden inşasını sağlayacak önemli reformlar olarak ele alınmasını istedi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni hayata geçirecek uyum komisyonları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında ilk toplantısını yaparak ilkelerini belirledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 35 kişiden oluşan tüm komisyonların üyelerine, yapılan düzenlemeleri sadece yasanın içindeki bazı kelimelerin değiştirilmesi olarak görmemeleri, tümüyle devletin yeniden inşasını sağlayacak önemli bir reform olarak bakmaları talimatı verdi. AK Parti’de, devletin hem yasal, hem bürokratik, hem de personel rejiminin yeniden ele alınacağı uyum komisyonları, dün ilk toplantısını Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirdi. Daha sonra Yazıcı ile birlikte tüm komisyonların üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında bir toplantı daha yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, komisyonların çalışma esas ve çerçeveleri ile takvimlendirmenin nasıl işleyeceği konuşuldu.
Anayasa değişikliği yapılırken, milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yasalar için “seçim yasalarında yapılacak değişiklikler bir yıl sonra uygulanır” hükmü kaldırılırken, yerel seçimlerle ilgili bu hükmün korunuyor olmasından dolayı, yerel seçimleri ilgilendiren yasa maddelerine öncelik verilmesi benimsendi. Belediye seçimleriyle ilgili yasal düzenlemeler, 30 Mart 2018 tarihine kadar çıkartılmış olacak. Yerel seçimlerin dışındaki maddeler ile diğer komisyonlar, bir yıllık bir çalışma takvimini işletecekler. Başbakan Binali Yıldırım’ın da toplantıda, yapılacak olan değişikliklerin sadece yasalardaki bazı kelimelerin değiştirilmesi ya da kaldırılması olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çektiği bildirildi.
ERDOĞAN’DAN TALİMAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da, bu düzenlemelerin sadece bir yasa değişikliği olarak değil, devletin yeniden inşasını sağlayacak önemli reformlar olarak ele alınmasını istediği öğrenildi. Erdoğan’ın, özellikle Meclis’in etkin, verimli ve hızlı çalışması ve karar alabilmesini sağlayacak bir İçtüzük yapılması, devlette de personel rejimiyle birlikte bürokratik yapının hızlı karar alma süreçlerini işletebilecek şekilde oluşturulması gerektiği talimatını verdiği kaydedildi.
İlk ‘yerel yönetim’ düzenlemesi gelecek
AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde yapılan uyum komisyonunun ilk toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Yazıcı, “Meclis’e ilk gelecek konu, yerel yönetimlere ilişkin yapılacak düzenlemeler. Çünkü yerel yönetimlerle ilgili düzenlemenin, yerel yönetim seçimlerinden bir yıl önce Meclis’ten geçmesi gerekir. Dolayısıyla bu alanla sınırlı öneri, tasarı ya da teklif, önümüzdeki hafta veya bu ay sonuna kadar Meclis’e gelir. Mart sonundan önce de Meclis’ten geçişi sağlanır” dedi.
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