Milli mutabakattan ‘ortak’ aday

AK Parti ile MHP arasında milli mutabakat birlikteliği çerçevesinde başlatılan ittifak komisyonu, yasal olarak genel seçimler için partiler arasındaki ittifakın nasıl gerçekleştirilebileceğine bakarken, kulislerde iki parti arasında yerel seçimlerde de ittifakın gündeme gelebileceği konuşuluyor. Bu nedenle her iki parti kurmaylarının yürüteceği çalışmada yerel seçimlerin de dikkate alınarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ÇALIŞMA YAPILACAK

Milli mutabakat zemininin 2019 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde uygulanacak şekilde hazırlanmasını sağlayacak ittifak görüşmelerinde öncelik, yerel seçimlerle ilgili düzenlemelere verilecek. Komisyon, yeni uygulanacak düzenlemelerin hem milletvekili, hem de belediye seçimlerini kapsayacak şekilde eşit şekilde uygulanmasının sağlaması için her iki tarafı da gözeterek çalışmasını yapacak. İki parti hukukçuları, milletvekili genel seçimlerinde partilerin nasıl ittifak yapabileceğine yönelik yasal zemini oluşturacak düzenlemeyi somutlaştıracak. Ancak bunun için komisyonun, ittifak konusunun da yerel seçimleri kapsayacak şekilde nasıl formüle edilebileceğine bakması gerekecek.

İLK TEST YEREL SEÇİMLER

AK Parti ile MHP arasında yürütülen “yasal alt yapı” görüşmelerinin yanı sıra parti kulislerinde, ittifak zemininin yavaş yavaş sahada kendini gösterebileceği ortamların oluşturulabileceği belirtiliyor. Bunun ilk adımı olarak da “yerel seçimlerde” ittifak konusu parti kulislerinde konuşuluyor. Seçimlerin zamanında yapılması durumunda hem AK Parti, hem de MHP açısından “ittifak” zemininin ilk test edilebileceği seçimler, 2019 Mart’ında yapılacak olan yerel seçimler olacak.

MHP’NİN ÖNERİSİ

Yerel seçimlerle ilgili ittifak konusu, AK Parti kulislerinde, MHP’nin önerisi olarak dile getiriliyor. Bu kapsamda ittifakın nasıl işleyeceğine ilişkin öneri, “her iki partinin de mevcut belediye başkanlıklarını koruması, ancak AK Parti ve MHP’ye ait olmayan bölgelere ilişkin ise ittifak yapılması” şeklinde dile getiriliyor.

OY POTANSİYELİ YÜKSEK

Bu formül ile AK Parti ve MHP, şu anda hangi belediyelere sahipse o il veya ilçede yine o partinin adayına destek verilmesi gündeme gelecek. Örneğin AK Parti’de olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yine AK Parti’nin, MHP’de olan Adana’da da MHP’nin adayının desteklenmesi söz konusu olabilecek. Ancak AK Parti ve MHP’de olmayan belediyelerde ise o ilde hangi partinin adayının destekleneceğine her iki parti yönetimi birlikte karar verecek. AK Parti kurmayları, o bölgede hangi partinin oy potansiyeli yüksek ise o partinin adayının desteklenebileceği görüşünü dile getirdiler.