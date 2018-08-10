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Milli Savunma Bakan Yardımcılıklarına atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli Savunma ve Ticaret Bakan Yardımcılıkları ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve İdari İşler Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Milli Savunma Bakan Yardımcılıklarına Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere, Şuay Alpay ve Yunus Emre Karaosmanoğlu, Ticaret Bakan Yardımcılığına ise Fatih Metin atandı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atama

Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Veysel Bektaş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Yusuf Karaloğlu, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne ise Mahmut Kazan getirildi.

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