ABD - Rusya gerilimine ilişkin Hükümetten açıklaması: Saldırı olursa Rusya bunun altında kalmaz

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin konuşmasından bazı satırbaşları:

SALDIRI OLURSA RUSYA BUNUN ALTINDA KALMAZ

Suriye'de çok fazla aktör var. Menfaatleri birbiriyle çatışan çok fazla güç var. Dar bir alan ve buna benzer her türlü çatışma ortamı oluşabilir tetikleyebilir. Uluslararası ilişkilerde belli bir noktadan sonra rasyonalite kaybolur. Bir noktadan sonra mantıklı düşünme ortadan kaybolur ve bu doğrultuda savaş çıkar. Rusya'nın desteklediği güçlere ya da ABD'nin desteklediği güçler tarafından saldırı gerçekleşmişse Rusya'nın ve bunun desteklediklerinin bunun altında kalmaması gerekir. Kalırsa gücünü kaybeder. Bu nedenle ciddi çatışmalar çıkar. Bu tehlike uzun zamandır var ve bundan sonra da devam edecek. Bir kıvılcım bir ateş bütün bölgenin infilaki ile sonuçlanacak çatışmanın önünü açabilir. Dolayısıyla biz Türkiye olarak önce itidalli ölçülü olmaya çağırıyoruz tarafları ve ayrıca rejimi, terör örgütlerini desteklemekten vazgeçmeleri çağrısı yapıyoruz.

BİZ GÜÇLÜYÜZ VE DOĞRU YERDEYİZ

Biz doğru yerdeyiz biz güçlüyüz. Bölgenin egemenliğini tehdit eden bir unsur var terör örgütü var orada. Biz müdafaa çerçevesinde yapıyoruz bunu. Terörü ortadan kaldırmak ülkemizin güvenliğini tehdit eden terörü bertaraf etmek için adı4m atıyoruz ve biz doğru yerdeyiz. Sınırlarımızı korumak için oradayız. Hiç kimse bize bu anlamda yaptığımız operasyonların meşruiyetiyle ilgili problemden bahsedemez. Diğer ülkelerin durdukları yer problemli sıkıntılı. Onlar da pozisyonlarını değiştirirse sorun kalmaz. Biz niye Afrin'deyiz terörü ortadan kaldırmak için. Ülkemize yönelik risk ve tehdit devam ederse biz orada bulunmaya mecburuz. Ülkemizin güneyindeki Suriye sınırındaki ülkemize yönelik tehdit olan bütün terör unsurları bertaraf edilmeden biz oralardan çekilemeyiz. Terörü kaynağında kurutmak zorundayız.

MÜNBİÇ OPERASYONU MASADA MI?

Bütün terör nerede ise bizim hedefimizdedir. Biz bunu devlet olarak baştan beri ilan ettik. Türkiye'nin egemenliğini hedef alan terör unsurları nerede olursa orası bizim için hedeftir. Bizim hedefimiz bütün bu terör unsurlarını oradan göndermek ve temizlemek. Biz ABD ile terör unsurlarını Münbiç ve Fırat'ın doğusundan gönderileceğine inanıyoruz ve bunun için mücadele veriyoruz. Bütün yöntemler masada. Her an gelebiliriz. Bu önemli bir tanımlamadır. Tercihimiz her zaman önceliğimiz görüşerek diplomasinin araçları kullanılarak bunun ortadan kaldırılması. Sonuna kadar da bunu deneyeceğiz. Bu konuda bütün imkanları sonuna kadar zorlayacağız. Elbette eğer o noktada sonuç alamazsak biz topraklarımızı tabii ki savunmak zorundayız toprak bütünlüğümüzü korumak zorundayız. Hükümetlerin ve devletin en büyük görevi odur. Ülkenin hükümranlık alanlarını korumak ve vatandaşına huzur barış ortamı sağlamaktır.

TERÖR UNSURLARINI VURMAK HAK VE GÖREVDİR

Terör örgütünün teröristlerin olduğu her yer bizim hedefimizdir. Zaman vermiyorum bunun için ama uluslararası hukukun verdiği bir meşru haktır bu. Hiçbir yer sınırlaması olmaksızın Türkiye'ye yönelik tehdit unsuru olan bütün terör örgütleri ve teröristler bertaraf edilmek için bizim hedef alanımızdadır. Bu Kandil için de Sincar için de geçerli neresi olursa olsun. Yöntemimiz ama ilk etapta güç sahibi olan devletlerle görüşmek. Sonuçta Kandil de Sincar da Irak sınırları içerisinde olan bir bölge. Biz zaten uzun süredir hava harekatları operasyonlar yapıyoruz.