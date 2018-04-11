ABD - Rusya gerilimine ilişkin Hükümetten açıklaması: Saldırı olursa Rusya bunun altında kalmaz
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD - Rusya arasındaki gerilime ilişkin konuşan Bakan Canikli, 'Saldırı olursa Rusya bunun altında kalmaz' dedi.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin konuşmasından bazı satırbaşları:
SALDIRI OLURSA RUSYA BUNUN ALTINDA KALMAZ
Suriye'de çok fazla aktör var. Menfaatleri birbiriyle çatışan çok fazla güç var. Dar bir alan ve buna benzer her türlü çatışma ortamı oluşabilir tetikleyebilir. Uluslararası ilişkilerde belli bir noktadan sonra rasyonalite kaybolur. Bir noktadan sonra mantıklı düşünme ortadan kaybolur ve bu doğrultuda savaş çıkar. Rusya'nın desteklediği güçlere ya da ABD'nin desteklediği güçler tarafından saldırı gerçekleşmişse Rusya'nın ve bunun desteklediklerinin bunun altında kalmaması gerekir. Kalırsa gücünü kaybeder. Bu nedenle ciddi çatışmalar çıkar. Bu tehlike uzun zamandır var ve bundan sonra da devam edecek. Bir kıvılcım bir ateş bütün bölgenin infilaki ile sonuçlanacak çatışmanın önünü açabilir. Dolayısıyla biz Türkiye olarak önce itidalli ölçülü olmaya çağırıyoruz tarafları ve ayrıca rejimi, terör örgütlerini desteklemekten vazgeçmeleri çağrısı yapıyoruz.
BİZ GÜÇLÜYÜZ VE DOĞRU YERDEYİZ
Biz doğru yerdeyiz biz güçlüyüz. Bölgenin egemenliğini tehdit eden bir unsur var terör örgütü var orada. Biz müdafaa çerçevesinde yapıyoruz bunu. Terörü ortadan kaldırmak ülkemizin güvenliğini tehdit eden terörü bertaraf etmek için adı4m atıyoruz ve biz doğru yerdeyiz. Sınırlarımızı korumak için oradayız. Hiç kimse bize bu anlamda yaptığımız operasyonların meşruiyetiyle ilgili problemden bahsedemez. Diğer ülkelerin durdukları yer problemli sıkıntılı. Onlar da pozisyonlarını değiştirirse sorun kalmaz. Biz niye Afrin'deyiz terörü ortadan kaldırmak için. Ülkemize yönelik risk ve tehdit devam ederse biz orada bulunmaya mecburuz. Ülkemizin güneyindeki Suriye sınırındaki ülkemize yönelik tehdit olan bütün terör unsurları bertaraf edilmeden biz oralardan çekilemeyiz. Terörü kaynağında kurutmak zorundayız.
MÜNBİÇ OPERASYONU MASADA MI?
Bütün terör nerede ise bizim hedefimizdedir. Biz bunu devlet olarak baştan beri ilan ettik. Türkiye'nin egemenliğini hedef alan terör unsurları nerede olursa orası bizim için hedeftir. Bizim hedefimiz bütün bu terör unsurlarını oradan göndermek ve temizlemek. Biz ABD ile terör unsurlarını Münbiç ve Fırat'ın doğusundan gönderileceğine inanıyoruz ve bunun için mücadele veriyoruz. Bütün yöntemler masada. Her an gelebiliriz. Bu önemli bir tanımlamadır. Tercihimiz her zaman önceliğimiz görüşerek diplomasinin araçları kullanılarak bunun ortadan kaldırılması. Sonuna kadar da bunu deneyeceğiz. Bu konuda bütün imkanları sonuna kadar zorlayacağız. Elbette eğer o noktada sonuç alamazsak biz topraklarımızı tabii ki savunmak zorundayız toprak bütünlüğümüzü korumak zorundayız. Hükümetlerin ve devletin en büyük görevi odur. Ülkenin hükümranlık alanlarını korumak ve vatandaşına huzur barış ortamı sağlamaktır.
TERÖR UNSURLARINI VURMAK HAK VE GÖREVDİR
Terör örgütünün teröristlerin olduğu her yer bizim hedefimizdir. Zaman vermiyorum bunun için ama uluslararası hukukun verdiği bir meşru haktır bu. Hiçbir yer sınırlaması olmaksızın Türkiye'ye yönelik tehdit unsuru olan bütün terör örgütleri ve teröristler bertaraf edilmek için bizim hedef alanımızdadır. Bu Kandil için de Sincar için de geçerli neresi olursa olsun. Yöntemimiz ama ilk etapta güç sahibi olan devletlerle görüşmek. Sonuçta Kandil de Sincar da Irak sınırları içerisinde olan bir bölge. Biz zaten uzun süredir hava harekatları operasyonlar yapıyoruz.
OPERASYONLARI İRAN VE IRAK İLE BİRLİKTE YAPMAK İSTİYORUZ
Sincar'da Merkezi Irak yönetimi PKK'nın açıldığı yönünde açıklamaları oldu. Ancak bunu bizim görerek Türkiye olarak tespit etmemiz gerekiyor. Geçmişte benzer şeyler ifadelerle çekildiklerini iddia edip çekilmediklerini veya orada kamufle olarak saklandıklarını biliyoruz. Bu konuda yeteri kadar bilgi birikimi ve tecrübemiz var. Kendimiz görmemiz gerekiyor. Bu yapılana kadar da açıklamalarla bizim sadece açıklamalardan yola çıkarak politika oluşturmamız mümkün değil. Biz her zaman operasyonlarla ilgili görüşmemizi yapıp birlikte operasyon teklifinde bulunuyoruz o ülke ile. Eğer olmazsa Cumhurbaşkanımızın ifadesinde de yer aldığı gibi kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz.
Oturup bekleyemeyiz. Terörü kaynağında kurutma politika çerçevesinde adımlarımızı atarız. Genel politikamız bu. Amacımız efelik yapmak değil sadece kendi topraklarımızı korumaya çalışıyoruz sınırlarımızı güvenlik altında tutmaya çalışıyoruz. Afrin operasyonu yapılmamış olsaydı daha sonra savaş alanı çatışma alanı Türkiye topraklarında olacaktı. Afrin'in kuzeyine yaptığı tahkimatı sadece Afrin için görmek mümkün değil ve Türkiye'ye saldırmak amacıyla oradaydı.
S-400'LERDE İŞ BİTTİ
Takvim işliyor ödemeleri gerçekleşti herşey bitti orada. Biz sadece Rusya ile görüşüp öne alabilirmiyiz konusunda görüşüyoruz. Sözleşmeden itibaren 2019 Temmuz'unda gelecek şekilde planlandı. Elbette Ruslarla da başka ülkelerle de var görüşmelerimiz projelirimiz. Savunma Sanayi'nde ciddi ataklar yaptık. Cumhurbaşkanımızın inanılmaz ısrarları ancak 3-5 yıl sonra karşılık bulabildi. Özellikle son 10 yılda ivme kazandı birkaç yıldır da Türkiye savunma sanayinde teknoloji geliştirebilen üretebilen teknolojinin üzerine yeni teknoloji üretebiliyoruz hatta sıfırdan tasarlayıp geliştirebiliyoruz. Kritik eşik buydu Tükiye kritik eşiği aştı hamdolsun.
PATRİOTLARI DA BİRLİKTE ÜRETEBİLİRİZ
Hava savunma sistemiyle ilgili S-400 anlaşması yaptık. Hatta birlikte üretim projesi de var görüşülüyor. Ayrıca hava savunma sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışma yürütüyoruz ve bir de Patriot'un bir teklifinin olduğu söylendi. Tek bir ülke ile tek bir firma ile yaptığınız zaman projelerin tamamlanması uzun sürebiliyor ve sıkıntılı olabiliyor. Tek firmaya bağımlı kalınca süreç içerisinde fiyatta teslimatta sözleşme üzerinde değişiklikler yapmak isteyebiliyor. Patriot'ları birlikte üretebiliriz. Biz yüzde yüz yerli imkanlarla ayrı bir kulvarda hat açtık ve orada da kendi hava savunma sistemlerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz.
KILIÇDAROĞLU'NUN YAPTIĞI TERÖRÜ KORUMAK
Kılıçdaroğlu henüz bizden bir talepte bulunmadı kamuflaj veya postal konusunda. Kılıçdaroğlu terör örgütlerinin yanında ve her zaman onların menfaatlerini koruyacak adımlar atıyor. Kampanya yürüttüler Afrin konusunda. Ne işimiz var girersek şu kadar zaiyat olur diye. Biz niye giriyoruz orada teröristler var saldırıyorlar ülkemize. Girmemek demek oradaki PKK'nın YPG'nin teröristlerin korunması anlamına geliyor. Sayın kılıçdaroğlu ve partisinin diğer sözcülerinin de Afrin'e girmeyelim gibi açıklamaları oldu. Onların amacı orada sıkışan teröristlere yeni bir alan açmak. Bu tepkiyi de başka türlü açıklamak mümkün değil. Bakın Türkiye'ye yapılan saldırılar durdu çünkü teröristler temizlendi. Böyle bir olayda hepsinin Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere sevinmesi tebrik etmesi mutlu olması gerekir. TSK, böyle bir operasyon yapıyor başarılı bir operasyon gerçekleştiriyor. Artık topraklarımızı koruyabilecek güce sahibiz ve buralarda kendi ürettiğimiz silah ve mühimmatlar kullanılıyor. Bu gurur duyma elbette Kılıçdaroğlu için de geçerli. Bırakın gurur duymayı adeta çıldırmış. Bunun tek bir izahı var orada terör örgütlerinin temizlenmesinden Kılıçdaroğlu ve partisi büyük rahatsızlık duyuyor.
KILIÇDAROĞLU SAMİMİ DEĞİL
Eminim çok yoğun baskı geldi partisinden tabanından ve Türk milletinin verdiği desteği gördü. Buna istinaden bölgeye gidiyor ama samimi değil. Halkımız, milletimiz en sıcak zamanlarda yapılan açıklamalara gösterilen desteklere bakıyor.
KRİPTO FETÖ'CÜLERİN HAMLELERİ SÜRÜYOR
FETÖ'nün kripto yapısı var. Ama bu örgütün en önemli özelliklerinden birisi kendisini kamufle etmesi gizleyebilmesi. Dolayısıyla FETÖ ile mücadele devam edecek. Kripto ile mücadele kolay değil. İğne ile kuyu kazıyoruz. Tehdit geçmedi henüz. OHAL'i gerektiren şartlar daha da ağırlaştı hatta. Sınır ötesi operasyonlar yapıyoruz. Terör örgütlerinin hepsi ile mücadele devam ediyor. FETÖ'nün zamanzaman bazı hamleler yaptıklarını göroyurz. PKK ile mücadele devam ediyor, DEAŞ ile mücadele devam ediyor. Bunlar dünyanın en kanlı terör örgütleri ve dolayısıyla OHAL uzayacak.
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