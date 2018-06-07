Milli Savunma Bakanı Canikli, İngiliz ve Fransız mevkidaşları ile görüştü Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile ayrı ayrı görüştü.