Milli Savunma Bakanı Işık, ABD'li mevkidaşıyla görüşecek
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 'ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Washington'da önemli bir görüşme gerçekleştireceğiz.' dedi.
- AA
Kocaeli'de bulunan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'ye ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.
"ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Washington'da önemli bir görüşme gerçekleştireceğiz." diyen Bakan Işık, "Münbiç, Rakka ve Suriye ile ilgili konularda görüşme yapacağız, perşembe günü bir araya geleceğiz." ifadesini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.