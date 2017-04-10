Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Milli Savunma Bakanı Işık, ABD'li mevkidaşıyla görüşecek

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 'ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Washington'da önemli bir görüşme gerçekleştireceğiz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kocaeli'de bulunan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'ye ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

"ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Washington'da önemli bir görüşme gerçekleştireceğiz." diyen Bakan Işık, "Münbiç, Rakka ve Suriye ile ilgili konularda görüşme yapacağız, perşembe günü bir araya geleceğiz." ifadesini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İsmail Küçükkaya'nın canlı yayında bozulduğu anlar

İsmail Küçükkaya'nın canlı yayında bozulduğu anlar

23 eyaleti dolaşan iki katlı tren

23 eyaleti dolaşan iki katlı tren

Kedisiyle beraber dünyayı geziyor

Kedisiyle beraber dünyayı geziyor

Torna ustası üretti 3 şanzımanlı arazi aracı üretti

Torna ustası üretti 3 şanzımanlı arazi aracı üretti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA