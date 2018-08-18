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357 bin 350 kişi bedelli askerlik başvurusu yaptı

Milli Savunma Bakanlığından, bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak üzere dün itibarıyla 357 bin 350 kişinin başvurduğu, müracaat sürecini tamamlayanlardan 12 bin kişinin 15 Eylül'de birliklerine sevk edileceği bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığından, bedelli askerlik hizmeti kapsamında dün itibarıyla 357 bin 350 kişinin başvuru yaptığı belirtildi.
 
Bunlardan 61 bin 843'ünün paralarını yatırarak müracaat sürecini tamamladığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Müracaat sürecini tamamlamış bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerden yaklaşık 12 bin kişi, planlı üç celp döneminden ilki olan 15 Eylül 2018 tarihinde birliklerine sevk edilecektir. Eğitimlerin, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin konuşlu olduğu belli merkezlerde yapılması planlanmıştır."

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