Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadelede sivil vatandaşların öldüğü iddiasına yanıt
Milli Savunma Bakanlığı: Terörle mücadele operasyonlarında hiçbir sivil vatandaşımız zarar görmedi
- AA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle etkin ve verimli mücadele için kullanılan savunma araçlarımıza yönelik kasıtlı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Silahlı insansız hava araçlarıyla yapılan terörle mücadele operasyonlarında hiçbir sivil vatandaşımız zarar görmemiştir." denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.