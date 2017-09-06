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Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadelede sivil vatandaşların öldüğü iddiasına yanıt

Milli Savunma Bakanlığı: Terörle mücadele operasyonlarında hiçbir sivil vatandaşımız zarar görmedi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle etkin ve verimli mücadele için kullanılan savunma araçlarımıza yönelik kasıtlı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Silahlı insansız hava araçlarıyla yapılan terörle mücadele operasyonlarında hiçbir sivil vatandaşımız zarar görmemiştir." denildi. 

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