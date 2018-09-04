Milli ve yerli para ile ticaret yapalım
Başkan Erdoğan, ABD’nin ekonomik silah olarak kullandığı dolara karşı milli parayla ticaret önerisini Rusya, İran ve Çin’den sonra Türk Konseyi ülkelerine de teklif etti. Erdoğan “Dolara bağımlılık artık bir engel. Kendi para birimlerimizle ticaret yapmalıyız” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası ticarette dolara bağımlılığın artık bir engel olmaya başladığını belirterek Türk Konseyi üyesi Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan’a da milli parayla ticaret teklifinde bulundu.
Erdoğan, Ruh Ordo Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Türk Konseyi 6’ncı Devlet Başkanları Zirvesi’nde, isim vermeden ABD’yi hedef alarak son dönemde uluslararası teamül, prensip ve kuralların hoyratça ihlal edildiği bir dönemden geçildiğine işaret etti. Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bazı ülkeler, uluslararası meselelerin çözümünde diplomasi, diyalog ve çok taraflılık yerine; tehdit, baskı ve şantajı öne çıkarmaya çalışıyorlar. Ticaret kısıtlamaları, gümrük vergileri ve yaptırımlar gibi araçlar üzerinden, uzun yılların eseri olan anlaşmalar bir anda anlamsız hale gelebiliyor. Türkiye, uluslararası toplumla dayanışma içinde diyaloğu, diplomasiyi, adaleti ve hukuku savunmaya devam edecektir. Türk devletleri olarak kendi aramızda sergileyeceğimiz iş birliği ve dayanışma, uluslararası sistemin adaletli şekilde işletilmesine de katkıda bulunacaktır.”
350 MİLYAR DOLAR MİLLİ GELİR
Son yıllarda Türk dünyasının jeo-ekonomik öneminin daha da arttığına vurgu yapan Erdoğan, “Orta Asya, 70 milyon civarında nüfusun yaşadığı, yatırım imkanları geniş, yetişmiş insan kaynağına sahip, yıllık milli gelir toplamı 350 milyar doları aşan mümbit bir coğrafyadır. Ancak, Türk dünyasının sahip olduğu coğrafi ve demografik ağırlıkla eşdeğer bir ekonomik performans sergileyemediğini görüyoruz” diye konuştu. Erdoğan, ticaret hacmini yükseltmek ve potansiyeli daha iyi değerlendirebilmek için yeni açılımlara ihtiyaçlarının bulunduğunu belirterek, şunları aktardı: “Uluslararası ticaretin dolara olan bağımlılığı, artık karşımıza bir engel olarak çıkmaya başladı. Biz bu konuda kendi para birimlerimizle ticaret yapılması seçeneği üzerinde yoğunlaşmayı öneriyoruz. Çağımız bize ulaştırma ve iletişim ağlarının geliştirilmesi için de önemli imkanlar sunuyor. Bu bakımdan Kafkasya ve Orta Asya’yı aşarak Çin’e kadar ulaşan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor girişimine önem veriyoruz.
BATI AVRUPA’DAN SEUL’E
‘Modern İpek Yolu-Orta Koridor’ olarak bilinen bu projenin en önemli ayağı Azerbaycan’la birlikte yürüttüğümüz Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’dir. Böylece Batı Avrupa’dan çıkan bir tren, kesintisiz olarak Hazar Kıyılarına, oradan da Aktau Limanı üzerinden Şanghay’a ve Seul’a ulaşabilecektir. Bu önemli ulaşım hattı, halklarımızın refah seviyesinin artmasına ve ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlayacaktır.”
Ortak bildiri imzalandı
Başkan Erdoğan, 1.5 saat süren Türk Konseyi 6’ncı Devlet Başkanları Zirvesi’nin sonuç bildirisinin imza törenine katıldı. Kırgızistan’ın evsahipliğinde Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye’nin üye olduğu zirveye, Özbekistan “onur konuğu”, Macaristan ise “gözlemci ülke” sıfatıyla katıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov tarafından konuk devlet başkanları karşılandı ve aile fotografı çekimi yapıldı.
Başkan Erdoğan’ın, aile fotoğrafı çekimi öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyovev ile samimi şekilde sohbet etmesi dikkati çekti.
Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi’nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyovev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban hazır bulundu.
Filistin’i, Türk dünyasının dışında görmüyoruz
Başkan Erdoğan, Türk dünyası olarak barış ve istikrarı yakından ilgilendiren her meseleye ilgi göstermeleri gerektiğini vurgulayarak, Yukarı Karabağ sorununun, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü esasında çözümü için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan, Kıbrıslı Türklerin Türk Dünyası ile ilişkilerinin daha da ileriye taşınması gerektiğini de belirterek, “Tıpkı Balkanlar gibi genel olarak Kuzey Afrika’yı, özellikle de Filistin’i, Türk dünyasının dışında görmüyoruz. Filistin meselesi adil ve kalıcı bir çözüme kavuşmadıkça yalnızca bölgesel değil, uluslararası güvenlik ve istikrarın tesisi de mümkün olmayacaktır” diye konuştu.
FETÖ ile mücadelede geç kalınmamalı
Türkiye olarak FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi farklı terör örgütleriyle yoğun bir mücadelenin içinde bulunduklarına dikkati çeken Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu yapı, bir dönem ülkemizde olduğu gibi dünyanın dört bir yanında eğitim kurumları üzerinden örgütlenmiştir. Takiyye, yalan ve gizlilik, bu örgütün en önemli özelliğidir. Son 5 yıldır yaşadıklarımız bize olduğu kadar tüm dostlarımıza da FETÖ ile mücadelede geç kalınmaması gerektiğini çok açık ve net bir şekilde göstermiştir. Bu konuda özellikle Özbekistan’ın atmış olduğu adımları bizler de takdirle anıyoruz. Bu çerçevede FETÖ’yle mücadelede bize destek olan tüm Türk Konseyi üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum.”
Batı ile Doğu’yu, Güney ile Kuzey’i birleştiren halklarız
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, konsey üyesi ülkelerin ekonomik olarak da işbirliği yapmasını istediklerini ifade etti. Özbekistan’ın Türk Konseyi’ne üye olma niyetini desteklediğini vurgulayan Ceenbekov, kardeş Türkmenistan’a da kapılarının açık olduğunu dile getirdi. Ceenbekov, Dünya Göçebe Oyunları’nın dördüncüsünün Türkiye’de yapılması hususunda anlaştıkları bilgisini de paylaştı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Türk Konseyi’ne üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin son iki yılda yüzde 22 arttığını belirterek, devletler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek gerektiğinin altını çizdi. Türk Konseyi’ne üye ülkelerin transit potansiyelinin tam anlamıyla kullanılması gerektiğine dikkati çeken Nazarbayev, “Batı ile Doğu’yu, Güney ile Kuzey’i birleştiren halklarız. Bu büyük avantaj” dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ülkesinin konsey üyesi ülkelerle sıkı işbirliği yürüttüğünü, bunun her geçen gün daha da güçlendiğini bildirdi. İlişkilerinin siyasi, ekonomik, ticaret, enerji ve ulaştırma alanlarını kapsadığını ifade eden Aliyev, Türk Konseyi’ne üye ülkelerin uluslararası kurumlarda da birbirini desteklediğini anımsattı.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de “Türk Konseyi çerçevesinde karşılıklı işbirliğini daha da geliştirmekten yanayız. Şu aşamada ülkemiz için faydalı olan alanlarda örgütün faaliyetinde yer almaya hazırız” diye konuştu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban da ülkesinin Türk kökenini koruduğunu ifade ederek, “Biz Macarca konuşuyoruz. Bu Türk diliyle bağlantısı olan eşsiz bir dil. Hristiyan dinini aldık, fakat Kıpçak-Türk ilkeleri üzerinde duruyoruz” dedi. Macaristan’ın Kazakistan ile stratejik işbirliği kurduğuna işaret eden Orban, diğer Orta Asya ülkeleriyle de ortaklık işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını dile getirdi.
Göçebe Oyunları 2020’de Türkiye’de
Başkan Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Kırgızistan ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu, “Göçebe Oyunları 2020 yılında inşallah ülkemizde düzenleyeceğiz” dedi.
Kırçın Yaylası’na ziyaret
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan’da Kırçın Yaylası’nı ziyaret etti. Emine Erdoğan’a Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un eşi Aygül Jeenbekov ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da eşlik etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.