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Miroğlu adıyla algı operasyonu

AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu adıyla açılan sahte hesaptan HDP’ye destek çağrısı yapıldı.

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Miroğlu’nun Twitter’da HDP’ye destek verdiği ve ‘’Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır. Yoksa dağ, gençler için haklı bir seçenek olur” dediği iddia edildi.

TEK İŞLERİ ALÇAKLIK

Orhan Miroğlu ise iddiayı yalanladı ve kendi adına açılmış bir hesaptan fake mesajlar atıldığını açıkladı. Sosyal medyada kendisi adına dönen “Selahattin Demirtaş o cezaevinde olmayı hak etmiyor. Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır. Yoksa dağ, gençler için haklı bir seçenek olur” mesajı için Miroğlu şu açıklamayı yaptı: ‘’Adım kullanılarak bir fake hesaptan, bana ait olmayan tweetler atılıyor. İtibar edilmemeli. Aday değilim, ama milletvekiliyim ve partimin başarısı için ilimde çalışmalarımı sürdürüyorum, işi gücü alçaklık olanlar elbette alçaklığa devam edip duracaklar. İşi gücü alçaklık olanlar elbette alçaklığa devam edip duracaklar.” 

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