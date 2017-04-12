Mısırlı eski bakanlar: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Erdoğan'ı diktatör yapmaz

Ağustos 2012- Nisan 2013 tarihlerinde görev yapan eski Mısır Adalet Bakanı ve emekli Hakim Ahmed Mekki, Türkiye'de 16 Nisan'da gerçekleşecek anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmesi ülke çıkarları için daha faydalıdır. Yeni sistem yönetimdeki birçok engelin ve krizin aşılmasını sağlayacaktır. Fransa da dahil birçok Avrupa ülkesi bu sisteme geçmiştir." dedi.

Mekki, Avrupa'nın Türkiye'deki anayasal değişikliklere karşı durmasının nedeninin, Türkiye'nin dengeli gücünün devamlılığını önlemek olduğunu vurgulayarak, "Türkler, bu savaşta üzerine düşen görevi yapmalı, çekimser davranmak yerine bu mücadeleye dahil olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Eski Adalet Bakanı Mekki, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu anayasal değişikliklerle bizim doğu ülkelerimizde olduğu gibi bir diktatöre dönüşeceğine inanmıyorum. O ülkesinde askerlerin de olduğu sivil bir lider. Diktatörlük söylentileri, anayasal değişikliklere saldırmak için kullanılan silahtır."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "söylentiler savaşı"na maruz kalıyor

7 Mayıs 2013- 7 Temmuz 2013 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı görevinde bulunan Ahmed Süleyman ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi kalkındırdığı, güçlü bir ekonomiye sahip kıldığı için "söylentiler savaşı"na maruz kaldığına dikkati çekti.

Avrupa'da Türk yönetimine destek olanların toplanma haklarına engel olunduğuna işaret eden Süleyman, "Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde anayasal değişiklik karşıtlarına gösteri düzenlemeleri için alanlar açılıyor. Ancak Türkiye yönetimine destek olanların gösteri hakları engelleniyor." görüşünü dile getirdi.

Süleyman, "Erdoğan ülkesinin menfaatleri için çaba sarf eden, dünyanın her tarafından gelen mazlumlara kucak açan bir lider bu nedenle onun, diktatör olacağına ihtimal dahi vermiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmesini istemeyen bazı Avrupa ülkelerinin gerçek yüzünü ortaya çıkardığı için hedef tahtasına oturtulduğunu savunan Eski Bakan Süleyman, Türk halkının da ülkesinin menfaatine olacak bir şekilde oylama yapacağına inandığını sözlerine ekledi.