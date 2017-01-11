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MİT TIR'ları davasında CHP'li Berberoğlu hakkında müebbet istendi

MİT TIR' ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Enis Berberoğlu için müebbet hapis, Can Dündar ve Erdem Gül için 5-10 yıl arasında hapis cezası istedi

  • İSTANBUL (İHA)
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Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP’li milletvekili Enis Berberoğlu’nun yargılandığı MİT Tırları görüntülerinin yayınlanması davasında mütalaa açıklandı. Savcı, Berberoğlu’nun “gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan müebbet ve "örgüt üyeliği" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini isterken, Dündar ve Gül’ün ise sadece “örgüt üyeliği” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini istedi.  

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