MİT'in FETÖ operasyonuyla ilgili Hükümetten açıklama: Türkiye'nin Kosova'ya yapmış olduğu büyük bir iyiliktir

Çavuşoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) bir toplantı salonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Özellikle Türk istihbaratı ile Kosova istihbaratının başarılı operasyonuyla 6 FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi. Ardından Kosova hükümetinin Kosova istihbarat yetkililerine görevden el çektirmesi hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Çavuşoğlu, FETÖ'cülerin Türkiye'ye getirilmesinin önemli bir hamle olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, FETÖ mensuplarının dünyanın neresinde olursa olsun peşlerinin bırakılmayacağını dile getirerek, "Bu terör örgütünün nerede bir mensubu, teröristi varsa nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi deliğe girerlerse girsinler, hangi inde bulunurlarsa bulunsunlar bunların dünyada peşini bırakmayacağız. Bu bir gerçek." diye konuştu.

Balkanlarda, örgütün etkinlik gösterdiği ülkelerin başında gelen Kosova'da bir süredir bu şekilde bir çalışma olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sonuç itibarıyla 6 terörist, yapılan ortak bir çalışma neticesinde yakalanarak teslim alındı. Sadece Balkanlar özelinde değil, dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun bu teröristlerin mutlaka peşine düşüp, yakalayıp Türk adaletine teslim edeceğiz. Bu teröristler, bu Fetullahçı Terör Örgütü evet Türkiye'de bir darbe girişimine kalkıştı, 251 şehidimiz, 2 bin 194 gazimiz var. Türkiye'de milletimizin göstermiş olduğu büyük bir dirençle bunda başarı sağlayamadılar ama bu terör organizasyonu sadece Türkiye'ye matuf olarak bu tip operasyonları gerçekleştirmek için kullanılacak bir terör örgütü değil. Aynı zamanda bir meczubun açıkçası tek başına yapacağı şey değil bunlar."

- "Mücadelemiz geri adım atmadan devam ediyor"

FETÖ'nün arkasında başka bir aklın ve gücün olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu akıl nasıl Türkiye için 40 yıl süreyle sinsice bu ülkenin hücrelerine kadar sirayet etmiş, orada uyumaya bırakılmış ve günü geldiğinde harekete geçirilmişse aynı durum bugün varlık gösterdikleri ülkeler için de geçerlidir. Bu, Kosova için de geçerlidir. Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan, Moğolistan hatta Güney Amerika ülkeleri için de geçerlidir. Bunların eğitim kisvesi adı altında aynı şekilde hoşgörü adı altında devletin stratejik organlarının içine yerleşmek suretiyle bir ülkeyi felç etmek, gerektiğinde o ülkeyi teslim almak için harekete geçirilen bir organizma terör örgütü olduğunu artık biliyoruz. Bakın bu çabamız sadece Türkiye açısından değil bu teröristlerin bulunduğu ülkelerde de aynen 15 Temmuz'da olduğu gibi aynen 17-25 Aralık'ta olduğu gibi aynı duruma düçar olacaklarını bildiğimiz için sadece Türkiye için değil, o ülkeler için de tehdit ve risk teşkil ettiğini bildiğimiz için bunu her platformda her ülkede anlatmaya çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce anlatıyoruz. Bugün bu mücadelemiz ciddi anlamda hiçbir şekilde geri adım atmadan devam ediyor."

- "Okullarda mankurt yetiştiriyorlar"

Çavuşoğlu, geçen günlerde Moğolistan'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Yani Moğolistan'da bu teröristlerin varlık göstermesi, binlerce kilometre ötede bulunan bu teröristlerin Türkiye için risk ve tehdit düzeyi ile Moğolistan için olan tehdit ve riski mukayese bile kabul etmez. Orada bulunuyorlar, onlar riske, tehdide, tehlikeye daha yakın. Onlara onu anlattık." diye konuştu.

FETÖ tehlikesini ülkelere anlatmaya devam ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyoruz ki 'Bunlar akıllarını bir yere teslim etmiş mankurtlardır. Bunlar kendileri düşünen insanlar değillerdir. Bunlar kendilerine hangi talimat verilirse isterse eğitimci olsun, isterse bir başka meslek sahibi olsun bunlar o aklın kiraladıkları kişilerdir.' Dolayısıyla onlar için de bir tehdittir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bugün eğitim yuvası olarak gösterdikleri okulların içine girdiğimizde bu okulların karanlık bölgelerinde, arka odalarında bu işleri organize etmek için kurulmuş merkezleri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlar sadece görünen yüzüyle okul değildir. Bunlar aynı zamanda mankurt yetiştiren ve gerektiğinde kendilerine gelecek talimatla her şeyi yapabilecek gözü dönmüş teröristler yetiştiriyorlar."

- "Bunu zaman içinde daha iyi anlayacaklar"

Çavuşoğlu, birçok ülkeden Türkiye Maarif Vakfı vasıtasıyla FETÖ okullarının devrini istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Nitekim bugün birçok ülkede bu devirler gerçekleşmiş oldu. Kosova'da da ortaya çıkan durum gerçekten Kosova'nın selameti ve geleceği açısından Türkiye'nin yapmış olduğu büyük bir iyiliktir. Kosovalı Başbakanın da diğer yetkililerin de bunu bu zaviyeden görmesinde ve yaklaşmasında fayda mülahaza ediyoruz. Dolayısıyla burada yapılan bu iş sadece teröristleri yakalayıp Türk adaletine teslim etmek değil, aynı zamanda Kosova'yı da büyük bir risk ve tehditten kurtarmaktır. Bunu zaman içinde daha iyi anlayacaklardır."

Bir gazetecinin "Afrin operasyonu başarıyla sonuçlandı. Cumhurbaşkanımız da 'Yeni rotalar belirlenebilir.' diye açıklama yaptı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Çavuşoğlu, Afrin'de tek bir sivilin bile burnunun kanamadığını, dünyada böyle bir operasyonu gerçekleştirebilecek başka bir silahlı kuvvetin olmadığını vurguladı.

Çavuşoğlu, operasyonun amacının daha önce açıklandığını, özellikle bu bölgede bir koridor üzerinden Türkiye'yi kuşatma girişiminin bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Güney koridoru üzerinden bir terör devleti buraya oluşturmak suretiyle Türkiye'nin hem Hicaz bölgesine olan ilgisini ve bağını koparmak hem de Türkiye'den bir parça koparmak için buradan gelecek teröristleri kullanmayı düşünüyorlardı. Şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada ortaya koyduğu liderlik vasfı neticesinde bunu bertaraf ettik. Öncelikle bölgede yaşayan vatandaşlarımıza Kilis ve Hatay'daki vatandaşlarımıza buradan gönderilecek roketler, füzeler, sızacak teröristler marifetiyle bütün Türkiye'de ortaya çıkabilecek eylem kapasitelerini ortadan kaldırmış olduk."

- "Algı operasyonlarını anında yerle yeksan ettik"

Adeta soykırıma maruz kalan Afrinlilerin de teröristlerin hegemonyasından kurtarıldığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle Afrin harekatının yoğun bir şekilde devam ettiği süreçte terörist odakların sözcülüğünü yapan kimi basın kuruluşları, kimi sosyal mecradaki tetikçiler ve kimi Batı ülkesindeki medya mensupları, hatta yöneticiler Türkiye'nin tarihinden, geçmişinden, değerlerinden ve bu milletin ulvi duygularından bihaber olarak Türkiye'yi sivilleri katletmekle suçlama cüretini gösterdiler. Şükürler olsun gerek Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğümüz gerek Anadolu Ajansı gerek TRT gerekse diğer kurum ve kuruluşlarımız vasıtasıyla bu algı operasyonlarını anında yerle yeksan ettik. Daha önceden başka bölgelerde kullanılmış fotoğrafları Türk askerinin bir davranışıymış gibi göstermek isteyenlere bu işlerin gerçeğini ortaya koymak suretiyle yüzlerine çarptık."

- "Bunlara rahat yüzü yok"

Çavuşoğlu, bölgeye ulaşan Türk askerinin sevinç gözyaşlarıyla karşılandığına işaret ederek, "Bu sabah Afrin'in kuzeyindeki Raco bölgesinde PYD ve PKK'lı teröristler tespit edilmişti. Onlara ilişkin bir operasyon gerçekleştirildi veya gerçekleştirilmeye devam ediyor. Kısacası bunlar nereye giderse gitsinler, kime sığınırsa sığınsınlar, bundan sonra onlara dünyada rahat yüzü yok. PYD'li de PKK'lı da FETÖ de DEAŞ da olabilir. Bunlara rahat yüzü yok. Bunların sonuncusu etkisiz hale getirilinceye kadar bu operasyonlarımız devam edecek. Bu noktadaki kararlılığımızı Sayın Cumhurbaşkanımız çok defa ifade ettiler." diye konuştu.

Türkiye için görülen risk ve tehditlerin ortadan kaldırılması noktasında çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bugün Afrin'de isek kuzey Irak da dahil olmak üzere bu bölgeden Türkiye'ye tasallut edecek ne kadar terör unsuru varsa hepsini bertaraf etmek için kararlıyız, azimliyiz. Bunun da gerçeğini gösteriyoruz. Yurt içinde şu anda bunlara hiçbir alan kalmamıştır. Sayıları da çok azalmıştır. Kış üslenmesinden çıkmalarına fırsat vermeden bulundukları mağaralarda bunları oraya giderek teslim oluyorlarsa teslim oluyorlar, olmuyorlarsa bertaraf oluyorlar. Dolayısıyla bunları yapmaya devam edeceğiz çünkü bölge halkı da bunu bizden istiyor. Ben birkaç hafta önce Hakkari'deydim. Hakkari'de karşımıza gelen insanlar 'Allah sizden razı olsun. Lütfen devam edin, durmayın. Bunların insafına bizi terk edemezsiniz. Ne olursunuz devletimizin bunlara karşı gücünü görmek istiyoruz.' diyorlar. Onlar da müsterih olsunlar. Hiçbir şekilde bundan geri adım atmayacağız."

- "Haluk Pekşen'in söyledikleri bizi şaşırtmıyor"

Çavuşoğlu, "CHP Trabzon milletvekili yabancı yatırımcılara 'Türkiye'ye gelmeyin, Türkiye'de can ve mal güvenliği yok.' çağrısında bulundu. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Haluk Pekşen'in söyledikleri bizi şaşırtmıyor. Daha önce de Sayın Kılıçdaroğlu Almanya'daki bir dergiye verdiği röportajda 'Türkiye'de demokrasi yok, can güvenliği yok.' diyerek turistlerin gelmesine mani olmak için kasten bir ifadede bulunmuştur. Onun bir milletvekilinin bu ifadede bulunmasını yadsımamak lazım çünkü baş nereye giderse arkasından gelenler de oraya gider ama Türkiye'mize yazık ediyorlar. Türkiye tırnaklarını kazıyarak bir yere gelmeye çalışıyor. Milletimizin refahını ve standardını yükseltmeye çalışıyoruz ama içimizden bir ses hem de ana muhalefet partisi Türkiye'yi karalamak için bu kampanyanın içine giriyor. Yazık diyoruz, başka bir şey diyemeyiz. Bunları da CHP'li kardeşlerimiz görüyor. Ben eminim ki bu noktada gerekeni yapacaklardır çünkü CHP'nin yönetim kadrosu Türkiye'nin menfaatleriyle ilgili bir kadro olmaktan çıkmıştır."

- "Kendi başarısızlıklarını örtemeye matuf bir çaba"

Bir gazetecinin "Yunan bakanın Türkiye'ye yönelik açıklamaları olmuştu. Bununla ilgili gerilim son haftalarda artıyor. Diplomatik olarak gelişmeler ne yöndedir?" sorusunu ise Çavuşoğlu, şöyle yanıtladı:

"Yunanistan bizim komşumuz. Türkiye de çok güçlü bir ülke. Biz istiyoruz ki böyle güçlü bir komşu ülkeden daha fazla istifade etsin. Bu Yunanistan'a fayda sağlar Türkiye'ye de yararlı olur ama Yunanistan'daki son yıllarda başlayan ekonomik kriz siyasette de dengeleri değiştirdi. Yunanistan kendi ekonomik durumunu milletinin nazarından kaçırmak için onları böyle bir alana sevk etmek suretiyle kendi başarısızlıklarını örtemeye matuf bir çaba olarak görüyorum."