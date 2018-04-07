Moğolistan da FETÖ’yü anladı

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan’da bulunan FETÖ okullarının Maarif Vakfı’na devrini istedi. Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltma Battulga ve Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa’nın ise okulların devri konusunu değerlendireceklerini ve “Kriminal bir örgüt olan FETÖ” konusunda iletişimde bulunmayı talep ettikleri öğrenildi.

MAARİF VAKFINA DEVİR

Yıldırım, beraberindeki heyetle birlikte Moğolistan’a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Moğolistan Cumhurbaşkanı Battulga ve Başbakanı Ukhnaa ile ayrı ayrı görüşen Yıldırım, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi hakkında bilgilendirmede bulundu. Moğolistan’da bulunan 5 FETÖ okulunun Maarif Vakfı’na devrini isteyen Yıldırım, FETÖ konusunda uyarılarda da bulundu.

DİREKT SEFERLER OLMALI

Cumhurbaşkanı Battulga ve Başbakan Ukhnaa’nın ise “FETÖ’nün kriminal bir örgüt olduğunu anlamaya başladık. Bu konuda iletişim sürmeli” dedi. Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın FETÖ okullarının Maarif Vakfı’na devri konusunu mutlaka değerlendireceklerini ifade ettikleri belirtildi. Görüşmelerin bir diğer önemli başlığını ise ekonomi oluşturdu. Her iki görüşmede de Başbakan Yıldırım, iki ülke arasındaki 25 milyon dolarlık ticaret hacminin artırılmasını isteyerek, bunun için direkt uçuşların önemine vurgu yaptı. Yıldırım, “Hava ulaşımında bir eksiklik varsa bunu giderebiliriz” dedi. Moğolistan’a uçuşları Bişkek üzerinden gerçekleştiriliyor. Yıldırım’a, Moğolistan’da Ulusal Yönetim Akademisi’nde düzenlenen törenle ‘Fahri Doktora’ unvanı verildi.

İNSANİ MERKEZLİ İLİŞKİ

Yıldırım burada Orhun Vadisi Yazıtları ve Tonyukuk Yazıtları’nın Türkler ile Moğolların ortak tarihini yansıttığını söyledi. Tarihteki ortaklığı bugüne taşımak için büyük gayret içinde olduklarını vurgulayan Yıldırım, Türkiye’nin bütün ülkelerle dostluk, akrabalık, kardeşlik münasebetleri kurduğunu, tek taraflı çıkar gözlüğüyle bakmadığını anlattı. Yıldırım, şunları kaydetti: “Biz münasebet kurduğumuz ülkelerin yeraltı ve yerüstü zenginliklerine değil insanını merkeze alan bir dış politika anlayışıyla hareket ediyoruz. Şu anda dünyanın birçok ülkesi Ortadoğu’da. Ortadoğu’ya gelen ülkelerin gözlerine baktığınızda petrol görüyorsunuz. Bu ülkeler aynı zamanda Afrika’da, gözlerine baktığınızda elmas, maden, doğalgaz görüyorsunuz, ne yazık ki insanı göremiyorsunuz. Suriye’de birçok devlet, binlerce kilometre uzaklardan gelip güç savaşı verirken Türkiye, sadece ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, dünya barışı olsun’ anlayışıyla mücadele ortaya koyuyor.”

TİKA’DAN 4 MİLYON DOLAR

Yıldırım,”Açıkçası Türkiye ve Moğolistan arasındaki işbirliğinin bugün arzu ettiğimiz noktada olmadığını ifade etmek isterim. Bu kadar ortak noktaya sahip olan, bu kadar birbirine benzerliği olan iki devletin iki milletin aslında şimdi çok daha farklı bir konumda olması icap ederdi” dedi. Yıldırım şunları söyledi:

“TİKA ajansı aslında Moğolistan’da uzun süreden beri var. 1994’ten beri, bu ülkede faaliyet gösteriyor. Ancak 2002’de hükümetimiz başa geldiğinden bu yana TİKA’nın Moğolistan’daki faaliyetleri özel olarak desteklendi. Bu dönemde TİKA’nın Moğolistan genelinde gerçekleştirdiği yatırımlar yaklaşık 4 milyon dolar civarında.”

30 YENİ PROJE AÇILDI

“30 projenin az önce toplu açılışını yaptık. Bunların tutarı 2 buçuk milyon dolardır” ifadelerini kullanan Yıldırım, “Şu anda açılışını yaptığımız projelerin 13 tanesi eğitimle ilgili. Geleceğin, eğitimle geleceğine inanıyoruz. O yüzden gençlere insana yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden Moğol gençlerin eğitimini desteklemek için projeler yaptık” dedi.

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