Mücadelemiz devam edecek

28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas, 28 Şubat döneminde başörtülü oldukları için okullarını bırakmak zorunda kalan öğrenciler adına, Kamu Denetçiliği Kurumu’na yaptıkları başvurunun olumlu bir sürece girdiğini belirtti. İlyas, “Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un önderliğinde yapılan çalıştay sonucunda çıkan tavsiye kararına, Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından olumlu cevap verilmiştir. 28 Şubat Öğrenci Derneği olarak, hak iadesi konusunda verdiğimiz mücadelede bu aşamadaki talebimiz, bu konuda meclisimizin ya da ilgili kurumların üzerine düşeni bir an önce yapmasıdır” dedi.

TÜM SIKINTILARIN AŞILMASI

28 Şubat Öğrenci Derneği olarak, o dönemde yaşanan tüm sıkıntıların aşılması ve hak ihlallerinden doğan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalarının, devam edeceğine belirten İlyas, “Özellikle o dönemde eğitim hakkı engellenen tüm öğrenciler için çıkarılan aflar, okullarından zorla atılan insanların okullarını bitirmesini sağlamış ama mağduriyeti tam anlamıyla gidermemiştir. Özetle, 28 Şubat dönemi öğrencileri olarak mağduriyet yaşayan tüm öğrencilerin mezun olabilecekleri yıllarda elde edecekleri kamu haklarını, günümüz şartlarında elde edinceye kadar ve başka bir ifadeyle, mağdurların ‘iade-i itibarlar’ sağlanana kadar mücadelemiz devam edecektir” diye konuştu.