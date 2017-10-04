Muğla’yı kana bulayacaklardı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 4 terörist ile 3 işbirlikçi yakalandı. Seydikemer ilçesi Kumluova kavşağı bölgesinde polis ve jandarma ekiplerince başlatılan ortak operasyon kapsamında güvenlik güçleri, kontrol noktasında durdurdukları 2 araç içerisinde 4 bölücü terör örgütü mensubu ile 3 işbirlikçiyi yakaladı. Bir süredir Muğla Seydikemer bölgesinde oldukları belirlenen ve güvenlik güçleri tarafından yakalanması için takip edilen teröristlerin yakalanacağını anlayınca yardım istedikleri öğrenildi. Bölgede bulunan 4 PKK’lı terörist kendilerine yardıma gelen diğer teröristlerle birlikte yakalandı.

BAŞARILI OPERASYON

Edinilen bilgiye göre; jandarma ve polis ekiplerinin peşlerinde olduğunu fark eden PKK Terör örgütü üyesi 4 terörist yakalanacaklarını anlayınca örgütten yardım istedi. Bunun üzerine sıkıştırılan teröristleri kurtarması için bölgeye araçlı 3 terörist gönderildi. Polis ve jandarma ekipleri sabaha karşı bölgeye 2 araç ile 3 teröristin daha giriş yaptığını belirleyince özel operasyon düzenlendi. Ormanlık alanda gizlendikleri yerden sıkışmış durumdaki 4 teröristi alan 7 kişiden oluşan PKK’lı teröristleri takibe alan polis ve jandarma ekipleri Muğla-Antalya il sınırına yakın Kumluova-Karadere Kavşağın’nda teröristleri taşıyan 2 otomobili durdurup araçtaki teröristleri gözaltına aldı. Oldukça başarılı geçen operasyonda teröristler canlı bomba olma ihtimaline karşı üzerileri tamamen soyulup kelepçelenerek jandarma karakoluna götürüldü.

FETÖ İLE ORTAKLAR MI

Operasyonda bölücü terör örgütü PKK üyesi oldukları değerlendirilip, gözaltına alınan 7 kişinin, ortalığı kan gölüneçevirme hazırlığında oldukları ortaya çıktı. 4’ü Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kanlı eylemlere karıştığı belirlenen şüphelilerin, ilk tespitlere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 15 Temmuz darbe girişimi gecesi suikast girişiminde bulunan sanıkların yargılandığı, duruşma salonuna dönüştürülen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’na canlı bomba saldırısı düzenlemeyi planladıkları anlaşıldı. Şüphelilerden 3’ünün de ayrı kollara ayrılıp, polis merkezleri ve noktaları, askeri lojmanlar, ilçe emniyet müdürlükleri, adliye binası gibi çeşitli yerlere silahlı saldırı hazırlığı yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

CANLI BOMBA DÜZENEĞİ

Bir aydır teknik takibe alındıkları öğrenilen şüphelilerin otomobilleri ile ifadelerinden yola çıkılarak, kırsal Kınık Mahallesi’ndeki ormalık alanda yapılan aramada, toprağa gömdükleri canlı bomba düzeneği ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği de belirtildi.

Şüphelilerden 3’ünün ise terör örgütü PKK üyesi diğer 4 kişiye yardım ve yataklık yaptıkları anlaşıldı.