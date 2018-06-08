Muhalefet değil sanki enkaz ekibi

AK PARTİ Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Bitlis ve Muş’ta düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenirken, muhalefetin, millete hizmet yerine milletin dini, diyaneti, kılığı ve kıyafetiyle uğraştığını kaydetti. Yıldırım, “Millete hizmet götürmek yerine köylerin, beldelerin, şehirlerin isimlerini değiştirdiler. Sen Nurs köyünün ismini değiştirebilirsin ama bu milletin gönlünden Saidi Nursi sevgisini çıkarabilir misin? Nurşin’i Güroymak yaptın da başın göğe mi değdi?” dedi.

HEDEFLERİ YIKMAK

Muhalefet adayının, “Yıkacağız, AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız. AK Parti’nin projelerini iptal edeceğiz. Kanal İstanbul’u, yerli arabayı yapmayacağız, orayı kapatacağız, burayı yıkacağız” dediğini aktaran Yıldırım, “Siz enkaz ekibi misiniz? Memleketi mi idare edeceksiniz, enkazcılık mı yapacaksınız? Taş üstüne taş koymaktan bahsetmiyorlar da yıkmayı, yok etmeyi bolca söylüyorlar. Bunlar akıllarınca bu ülkenin gelişmesine, büyümesine engel olacaklar” diye konuştu.

TÜRK-KÜRT KARDEŞTİR

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Yıldırım, “FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ adı ne olursa olsun bunlar alçak, proje terör örgütleridir. Kürtlerin de Türklerin de PKK gibi bir sorunu var” ifadesini kullandı. HDP’nin oyu vatandaştan aldığını ancak talimatı da Kandil’den aldığını vurgulayan Yıldırım, vatandaşların, “Türk, Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir” sloganı üzerine “Kürt, Türk kardeştir, ayrımcılık, bölücülük yapan alçaktır, kalleştir” diye cevap verdi.

PKK’YA ‘EDİ BESE’ DEDİ

Kürtçe edi bese (artık yeter) diyen Yıldırım, “Vakit terör ve terör uzantılarını sandığa gömme zamanıdır. Türkiye’de gençleri, çocukları dağa kaçırma, esnaftan haraç toplama, zorla kepenk kapatma dönemi artık bitmiştir. Bundan sonra bu topraklarda barış şarkıları söylenecek” dedi. Başbakan Yıldırım, “24 Haziran bir dönüm noktasıdır, terörün bir daha gelmemek üzere tarihin derinliklerine gömülme zamanıdır. Devlet ve millet arasındaki mesafenin tamamen kapanma zamanıdır” dedi.