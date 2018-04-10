Muhalefet Solomon adası yerlisi gibi

Yılmaz, “Suriye’de ilkokul sonrası zorunlu eğitim değil. Oradan gelen halkın bir alışkanlığı var. Suriye’deki durumdan çok daha iyi bir başarıyı biz yakaladık. Tüm dünya bunu görüyor” dedi. Türkiye’deki muhalefet anlayışını ‘Solomon Adası Yerlisi’ olarak tanımlayan Yılmaz, “Bardağın hep boş tarafını görüyorlar, geçen gün bir gazetede Suriyelilerden 5’te 2’si okula gitmiyor haberi yapmışlar. 5’te 3’ününü okula gittiğini niye görmüyorsun” diye sordu. Türk Telekom ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul Yapım Protokolü imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz “Bunlara Solomon Adası Yerlisi dediğimiz zaman kabul etmiyorlar ama gerçekte değişmiyor” şeklinde konuştu. Bakan Yılmaz’ın muhalefeti benzettiği Solomon Adalarında yaşayan yerlilerin ilginç bir ağaç kesme yöntemi olduğu biliniyor. Yerliler baltayla kesemedikleri çok büyük ağaçlar için “ağaca bağırmak” diye bir yöntem kullanırlarmış. Baltayla deviremeyeceklerini düşündükleri ağacın karşısına hep birlikte dizilip bir ağızdan ağaca kötü sözler fısıldıyorlarmış. Bu davranışın temelinde yatan şey ise ağacın içinde bir ruh taşıdığına inanıyor olmaları. Kötü sözlerin bu ruhu etkileyip, ağacı terk etmesini bekliyorlarmış. Bir süre sonra ağaç kurumaya başlayıp ardından devriliyormuş.