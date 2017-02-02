Muhalefetin atama yalanı da çöktü

KHK ile rektör seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yapılması bazı kesimlerce eleştirildi. Ancak, Avrupa ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede üst düzey yönetici atamaları bizzat Başkan veya Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyor. İşte Türkiye ve dünyadaki örnekler…

TÜRKİYE: Mevzuata göre rektörler, üniversitedeki öğretim üyeleri arasında yapılan seçimlerde en çok oyu alan 6 öğretim üyesinin ismi YÖK’e bildiriliyor. YÖK, bu isimler arasından 3 ismi Cumhurbaşkanı’na gönderiyor. Cumhurbaşkanı 3 isimden birini rektör atıyor. Ancak, OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile rektör seçimleri Cumhurbaşkanı tarafından yapıldı. Buna rağmen rektörlerin seçilmesinde YÖK etkili.

İNGİLTERE: Başbakanın önerisi üzerine Kraliçe, üst düzey yargıçlar dahil olmak üzere tüm üst düzey devlet memurları ve bakanları atama yetkisini kullanıyor. Bazı üniversitelerde Rektörü belirlemek için her birim kendi içinde seçiciler kurulu adayını belirleyerek seçimler yapılıyor.

ALMANYA: Federal hakimleri, federal memurları, federal subayları atama yetkisi Cumhurbaşkanında. Almanya’da rektörler fakültelerdeki akademisyenler tarafından seçiliyor.

FRANSA: Danıştay üyeleri, Legion d’honneur büyük şansölyesi, büyükelçiler ve özel temsilcileri Sayıştay üyeleri, valiler, yüksek rütbeli subaylar, akademi rektörleri, merkezi idare yöneticileri bakanlar kurulunca atanır. Bakanlar kurulunca alınacak tüm kararlar cumhurbaşkanı tarafından imzalanmak zorunda olduğundan cumhurbaşkanı, tüm bu atamalarda söz sahibi konumunda. Rektör, öğretim üyeleri, öğrenci ve idari personel temsilcilerinin oluşturduğu konseyde seçiliyor.

İSVEÇ: Atama yetkisi Krala vermemektedir. Yetki hükümettedir.

BULGARİSTAN:Devlet başkanı, üst düzey askeri rütbedeki kişileri atayıp görevden alma yetkisine sahip.

ABD: Başkan, elçilikler, diğer diplomatik kişiler, Yüksek Mahkeme yargıçlarını atama yetkisine sahip. Önemli atamalar ancak senatonun onayı alındıktan sonra yapılabiliyor. Rektör seçimi ise, bütün dünyaya verilen ilan üzerine belirlenen adaylar arasında yapılan ilk elemeden sonra kalan birkaç kişi seçiciler kurulu tarafından belirleniyor.

MEKSİKA, ARJANTİN VE BREZİLYA: ABD’deki sistemle aynıdır.