Muharrem İnce: O kurultayı başlarına yıkarım

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Muharrem İnce'nin adaylığı için mükerrer imza tartışması yaşandı. İnce'nin genel başkan adaylığı için gerekli 126 imzayı aşarak 166 imza ile aday olduğu açıklanmıştı. İnce'nin adaylık konuşmasını yaptığı sırada 166 delegeden 2'sinin imzasını geri çektiği, 49 imzanın da mükerrer olduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun devreye girmesinin ardından imza sorununun aşıldığı ve İnce'nin adaylığının kesinleştiği bildirildi.

MUHARREM İNCE: SIKINTI YOK

Habertürk TV'den Çimen Çetin'e konuşan İnce, "Aday olarak kürsüye çağrıldım ve konuşmamı yaptım. Oy sıkıntım yok" dedi.

"ALGI OPERASYONU YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Muharrem İnce daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Orada yeterli sayıda imza vardır. O mükerrer imzalar neden bana yazılıyor, Kemal Bey'e yazılmıyor. Öyle bir şey olmaz. Algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Ben kurultayı aldım. Salonu gördüler, benim kurultayı alacağımı görüyorlar. Şuraya oynuyorlar; bak imzası bile yok, biz ona lütufta bulunuyoruz. Benim kimsenin lütfuna ihtiyacım yok. İmzalarını da geri çeksinler. İstemiyorum kimsenin imzasını. Yürekleri varsa çıksınlar salona, Muharrem İnce'ye imza verecek olanları sorsunlar, bakalım kaç katı görüyorlar. O kurultayı başlarına yıkar onların. "Kurultayı kazanamaz" gibi Ali Cengiz oyunları bunlar. Akşam sandıklar açılınca yeterli imza var mı yok mu görürsünüz. 700 civarında oyla genel başkan olacağım." dedi.