Muharrem İnce, olağanüstü kurultay için imza veren vekillerin disipline sevk edilmesine tepki gösterdi

24 Haziran seçimleri sonrası olağanüstü kurultay tartışmalarının yaşandığı CHP'de, partinin mağlup cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin çağrısıyla imza veren vekiller disipline sevk edildi.



Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki parti yönetiminin bu kararına resmi sosyal medya hesabından tepki gösteren İnce, "Olağanüstü kurultay için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın. TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza olağanüstü kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disiplin kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin." ifadelerini kullandı.



"Parti içi demokrasiden söz edemezsiniz"



CHP'lilerin cumhurbaşkanı adayı yaptığı kişiye hakaret edenleri ödüllendirdiğini dile getiren İnce, "Cumhurbaşkanı adayı yaptığınız kişiye hakaret edenleri ödüllendirip olağanüstü kurultay talep edenleri disipline sevk ederek parti içi demokrasiden söz edemezsiniz." dedi.



Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye "başarısız" göndermesi



Girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda partisinin mağlup cumhurbaşkanı adayı İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili olarak, "Öyle bir düşüncem yok. İstanbul'u, arkasında başarı hikayesi olan biriyle alacağız." şeklinde konuştu.