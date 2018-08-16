Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Muharrem İnce, olağanüstü kurultay için imza veren vekillerin disipline sevk edilmesine tepki gösterdi

CHP'nin yılan hikayesine dönen olağanüstü kurultayı için imza veren partililerin disipline sevk edilmesine tepki gösteren Muharrem İnce, 'Olağanüstü kurultay için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın.' dedi.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

24 Haziran seçimleri sonrası olağanüstü kurultay tartışmalarının yaşandığı CHP'de, partinin mağlup cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin çağrısıyla imza veren vekiller disipline sevk edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki parti yönetiminin bu kararına resmi sosyal medya hesabından tepki gösteren İnce, "Olağanüstü kurultay için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın. TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza olağanüstü kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disiplin kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin." ifadelerini kullandı.

"Parti içi demokrasiden söz edemezsiniz"

CHP'lilerin cumhurbaşkanı adayı yaptığı kişiye hakaret edenleri ödüllendirdiğini dile getiren İnce, "Cumhurbaşkanı adayı yaptığınız kişiye hakaret edenleri ödüllendirip olağanüstü kurultay talep edenleri disipline sevk ederek parti içi demokrasiden söz edemezsiniz." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye "başarısız" göndermesi

Girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda partisinin mağlup cumhurbaşkanı adayı İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili olarak, "Öyle bir düşüncem yok. İstanbul'u, arkasında başarı hikayesi olan biriyle alacağız." şeklinde konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK ve MİT´ten sınır ötesine önemli operasyon

TSK ve MİT´ten sınır ötesine önemli operasyon

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA