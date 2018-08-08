Muharrem İnce’den kurultay açıklaması: Kimse partiden ayrılmasın
Muharrem İnce’den kurultay açıklaması: Kimse partiden ayrılmasın, bize güvenenleri yarı yolda bırakmayız. Mücadelemiz sürecek
CHP'de kurultay tartışması devam ediyor.
CHP'li Muharrem İnce resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak "Kimse partiden ayrılmasın" mesajı verdi.
İnce, şu ifadeleri kullandı:
"CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz."
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