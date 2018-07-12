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Muharrem İnce'nin apolet pişmanlığı: Fazla uzattım

Habertürk TV canlı yayınında soruları yanıtlayan 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı olan Muharrem İnce, 'Hatalarımı biliyorum, apolet tartışmasını fazla uzattım.' dedi.

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Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında, apolet tartışmalarıyla ilgili 'apolet konusunu fazla uzattım' itirafında bulundu.

Muharrem İnce, Habertürk TV canlı yayınında, Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası sürecini çok başarılı yürüttüğünü ama bazı hatalar yaptığı itirafında bulundu.

"APOLET KONUSUNU FAZLA UZATTIM, HATA YAPTIM"

Sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın "ne hata yaptınız mesela" sorusu üzerine ise İnce "apolet konusunu fazla uzattım. Orada hata yaptım" dedi.

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programına katılıp, Erdoğan'ı alkışladığı için, Afrin kahramanı Metin Temel Paşa hakkında 'seçilirsem onun apoletlerini sökeceğim' demişti.

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