Münbiç asıl sahibi Arapların olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moritanya, Senegal ve Mali ziyaretlerini değerlendirirken, üç ülkenin de 15 Temmuz ve FETÖ’yle mücadelede Türkiye’ye tam destek verdiğini vurguladı. Erdoğan Afrin’deki mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek “Teröristlere yaptıklarını misliyle ödeteceğiz” dedi. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın Münbiç’nin yarısında Türkiye, diğer yarısında da ABD’nin güvenliği sağlamasını teklif ettiği bilgisini veren Erdoğan, “Ben de, ‘Ne sizde olsun, ne de bizde! Münbiç oranın gerçek sakinlerinin olmalı’ dedim” diye konuştu. Erdoğan, gündemdeki konulara ilişkin soruları da şöyle cevapladı:

MİSLİYLE ÖDEYECEKLER

- Afrin’den şehit haberi geldi, son durum nedir?

Çatışma haberlerinin hemen akabinde Hulusi Paşa ile telefonla bilgi aldım. Jandarmadan, JÖH’lerden, maalesef 8 şehitimiz oldu. ÖSO›dan da iki şehit var. Yaralıların hayati tehlikesi olduğuna ilişkin bir bilgi gelmedi. Terör unsurlarının bölgedeki uçaksavarları personelleriyle birlikte yok edilmiş. Oradaki mücadeleyi, kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Teröristlere yaptıklarını misliyle ödeteceğiz.

- ABD’nin “YPG’yi Münbiç’ten çekeceğiz, müttefik olarak görmüyoruz, verdiğimiz sözlere bağlıyız” açıklamasını nasıl yorumladınız?

ABD, Obama döneminden beri Münbiç’te kalmayacaklarını, oraya girenleri Fırat’ın doğusuna çekeceklerini söylüyorlar. Ama YPG’yi oradan çıkarmadılar. Şu an Trump ve ekibi de aynı şeyi söylüyor. Ama sözler henüz fiiliyata yansımış değil. Dışişleri Bakanları Rex Tillerson, ‘Çıkaralım onları. Münbiç’in yarısında güvenlik sizde, yarısında bizde olsun’ dedi. Ben de, ‘Ne sizde olsun, ne de bizde! Münbiç oranın gerçek sakinlerinin olmalı’ dedim. Eğer kastettikleri, kentin asli sakini olan Arapların yerlerine yerleşmeleri için Münbiç’in güvenliğini birlikte sağlamak ise bu elbette yapılabilir. Biz, sözlerin fiiliyata yansıdığını görmek istiyoruz.

S-400 KARARI DEĞİŞMEZ

- ABD, S400’ler icin Türkiye›ye karşı yaptırım kararı alırsa konuyu tekrar gözden geçirir misiniz?

Başbakanlık dönemimi de sayarsak 16 sene oldu; artık bizi tanımış olmaları lazım. Bizden söz bir kere çıkar, iş biter! Ruslar’la o konuda anlaştık, o iş bitmiştir. NATO üyesi Yunanistan da Rusya’dan S-300 füzeleri aldı. Yunanistan’a yaptırım mı uygulandı? Kaldı ki ülkemizin güvenliği ile ilgili meselelerde kimden ne alacağımızı başkalarına soracak değiliz. Stratejik ortaklarımızdan, müttefiklerimizden müttefikliğin gereğini yapmalarını bekleriz. Müttefikimizin terör örgütüne silah vermesini makul karşılamayız.

EJDERHAYA TESLİM...

- Doğu Guta, İdlib veya başka noktalarda sivillerin tahliyesi için Rusya ile çalışılmaya devam edilecek mi?

Ben Doğu Guta ve İdlib ile ilgili Sayın Putin’i aradım, tahliye için ricada bulundum. Orada çocuklar ve kadınlar öldürülüyor; videolar, fotoğraflar ortada. Görünce, insan olmaktan, baba olmaktan, siyasetçi olmaktan, hatta cumhurbaşkanı olmaktan utanıyorum. Bu zulme seyirci kalamayız. ‘Tahliye edilenleri biz alalım, tedavi edelim’ dedim. O da olumlu bir yaklaşım gösterdi. Ama maalesef bir mesafe katedilemedi. Çocukların ve kadınların tahliye edilerek Şam›a gönderildiklerine dair haberler var. Ama Şam›a gönderilmiş olmaları, ejderhaya teslim edilmeleri anlamına gelir.

- Afrin’de olumlu yaklaşan Rusya, İdlib›de bizi rahatsız edecek bir teklifle karşımıza gelebilir mi?

Afrin’de Rusya’yla bir sıkıntımız yok. İdlib›te gözlem noktaları oluşturma sürecimiz de devam ediyor. Şu ana kadar 8 gözlem noktası oluşturduk. Şimdi İstanbul›da üçlü zirve yapacağız. Bu ve benzeri konuları orada değerlendirme imkanımız olacak.

HAKKIMIZI KORURUZ

- Fransa cumhurbaşkanı Macron’la telefon görüşmenizde Kıbrıs da gündeme gelmiş. Hangi çerçevede ele alındı?

Kıbrıs ve münhasır ekonomik bölge konusunda bizim daha yumuşak davranmamızı istiyor. Ben de kendisine bizim uluslararası hukuka uygun davrandığımızı anlattım. Orada bulunacak petrol ve doğalgazda, Kıbrıs’ın kuzeyinin de güneyinin de hakkı var. Bu noktada birilerinin tek taraflı hareket etmesini kabul edemeyiz. Anastasiadis dürüst davranmak istiyorsa yapması gereken bir şey var: Arama çalışmalarının kime nasıl yaptırılacağını Kıbrıs›ın kuzeyiyle müzakere ile belirlemek. Sondaj beraber yapılmalı, çıkacak ürün de paylaşılmalı.”

- Türkiye’nin bir arama çalışması söz konusu olabilir mi?

Tabii ki olabilir. Yeni sondaj gemimiz bunun için alındı. O bölgede KKTC’nin ve Türkiye’nin rızası olmaksızın bir adım atılamaz. KKTC’nin ve Türkiye’nin uluslararası hukuktan gelen haklarını çiğnetmeyiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ ile mücadelinin kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek “Kovalamaya devam edeceğiz” dedi.

ZULÜM SONA ERECEK