Münih’te PKK kalleşliği
Almanya’da son dönemde Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) şubeleri ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) cami derneklerine yapılan çirkin saldırıların bir benzeri önceki akşam Münih’te yaşandı.
Alperen Ocağı’na gerçekleştirilen saldırıda, camı kırarak içeri giren PKK yandaşları, duvarlara PKK ve Apo yazdı. Türk Bayraklarını yerlere atan saldırganların, duvarda asılı olan Atatürk posterinin üzerine spreyle çarpı işareti çizdiği görüldü.
Tamamen dağıtılan dernekteki çeşitli evraklar ve dernek kasasının çalındı, halıların üzerine yumurta atıldı. Alman polisi dernekte parmak izi çalışması yaparak, suçluların yakalanması için soruşturma başlattı.
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