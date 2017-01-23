Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Münih’te PKK kalleşliği

Almanya’da son dönemde Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) şubeleri ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) cami derneklerine yapılan çirkin saldırıların bir benzeri önceki akşam Münih’te yaşandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alperen Ocağı’na gerçekleştirilen saldırıda, camı kırarak içeri giren PKK yandaşları, duvarlara PKK ve Apo yazdı. Türk Bayraklarını yerlere atan saldırganların, duvarda asılı olan Atatürk posterinin üzerine spreyle çarpı işareti çizdiği görüldü.

Tamamen dağıtılan dernekteki çeşitli evraklar ve dernek kasasının çalındı, halıların üzerine yumurta atıldı. Alman polisi dernekte parmak izi çalışması yaparak, suçluların yakalanması için soruşturma başlattı.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suriye konulu Astana toplantısı başladı

Suriye konulu Astana toplantısı başladı

Saddam'ın köşkü çatışmalarda harabeye döndü

Saddam'ın köşkü çatışmalarda harabeye döndü

Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Emekliye 7 bin 500 lira ikramiye

Emekliye 7 bin 500 lira ikramiye

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA