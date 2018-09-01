Müslümanlara sahip çıkan tek lider Erdoğan

ABD merkezli insani yardım kuruluşu Love Army’nin yöneticilerinden Slim Rais, dünya genelinde Müslümanlara Türkiye’den başka sahip çıkan bir ülke tanımadığını belirterek, “Başkan Recep Tayyip Erdoğan bana göre İslam dünyasının çıkarını savunan tek Müslüman lider” dedi. Tunus ve Filistin asıllı Fransız vatandaşı Rais, “Ne zaman Kudüs’te bir sorun çıksa tek konuşan lider sizin cumhurbaşkanınız oluyor. Erdoğan cesur bir lider. Ben kendisinin doğru yolda olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

EN DEMOKRATİK ÜLKE

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türklerden çok etkilendiğini vurgulayan Rais, Arap Baharı’nda Tunus, Mısır ve Libya gibi ülkelere yapılanların 15 Temmuz’da Türkiye’ye de yapılmak istendiğini belirtti ve Türk halkının darbe girişimine tepkisini şu şekilde değerlendirdi: “Normalde bir ülkede darbe olup asker yönetime el koysa iş orada biter. Ordu sokakta olduğu zaman herkes evinde saklanır. Ama Türkiye’deki darbede açıkça gördük ki halk, kendi kaderini belirledi. İnsanlar akıllı davrandı ve bu darbenin dışarıdan gelen bir tehlike olduğunu gördü. Belki de Erdoğan’ı sevmeyen vatandaşlar bile o gün Türkiye’yi savundu. Bu yüzden ben Türkiye’nin en demokratik ülke olduğunu düşünüyorum. Çünkü demokrasi, gücün halka ait olması demektir.” Türk halkının 15 Temmuz’daki direnişiyle, Türkiye’yi yok etmek isteyenlere önemli bir mesaj verdiğini hatırlatan Rais, “Libya’da ve Mısır da yapılan planlar Türkiye’de işlemedi. O yüzden strateji değiştirdiler ve şimdi Türkiye’ye ekonomik yönden saldırıyorlar” dedi. İslam dünyasının iyiliği için Türkiye’ye ve Türk insanına her zaman dua ettiğini belirten Rais, Türkiye adına her zaman gururlandığını söyledi.

TÜRK STK’LARA BÜYÜK ÖVGÜ

Rais, şimdiye kadar yardım faaliyeti için gittiği her bölgede Türk kuruluşlarını gördüğünü ve bazı bölgelerde de Türk kurumlarıyla çalışmanın onurunu yaşadığını söyledi. Rais, “Hiç kimse, Türk yardım kuruluşlarının kalitesine erişemedi. İnsani yardım alanında Türk kuruluşları büyük bir dürüstlük ve esaret örneği sergiliyor. Dünyada neredeyse kimsenin giremediği savaş bölgelerinde dahi Türklerin insani yardım faaliyetlerini görüyorum” dedi.