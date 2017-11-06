Mustafa Tuna'nın seçilmesinden sonra Melih Gökçek'ten ilk açıklama
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti'nin adayı Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın seçilmesinden sonra eski başkan Melih Gökçek'ten ilk açıklama geldi.
Melih Gökçek, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mustafa Tuna, ABB başkanlığına seçildi. Kendisine hayırlı hizmetler temenni ediyorum. İnanıyorum ki 1,5 sene de çok güzel hizmetler yapacak." dedi.
MUSTAFA TUNA ABB BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 6 Kasım 2017
KENDİSİNE HAYIRLI HİZMETLER TEMENNİ EDİYORUM.
İNANIYORUM Kİ 1,5 SENE DE ÇOK GÜZEL HİZMETLER YAPACAK. pic.twitter.com/C9oUuLGAnJ
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.