Mustafa Tuna'nın seçilmesinden sonra Melih Gökçek'ten ilk açıklama

Melih Gökçek, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mustafa Tuna, ABB başkanlığına seçildi. Kendisine hayırlı hizmetler temenni ediyorum. İnanıyorum ki 1,5 sene de çok güzel hizmetler yapacak." dedi.

MUSTAFA TUNA ABB BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ.

KENDİSİNE HAYIRLI HİZMETLER TEMENNİ EDİYORUM.

İNANIYORUM Kİ 1,5 SENE DE ÇOK GÜZEL HİZMETLER YAPACAK. pic.twitter.com/C9oUuLGAnJ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 6 Kasım 2017