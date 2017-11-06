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Mustafa Tuna'nın seçilmesinden sonra Melih Gökçek'ten ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti'nin adayı Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın seçilmesinden sonra eski başkan Melih Gökçek'ten ilk açıklama geldi.

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Melih Gökçek, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mustafa Tuna, ABB başkanlığına seçildi. Kendisine hayırlı hizmetler temenni ediyorum. İnanıyorum ki 1,5 sene de çok güzel hizmetler yapacak." dedi.

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