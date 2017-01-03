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Mutfak tüplerine kameralı takip

Terör örgütlerinin patlayıcı yapımında kullandıkları mutfak tüplerinin kimlik numarası olmadan satışının yasaklanmasının ardından kameralı takip başlıyor.

  • Ercan Baysal
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El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan küçük ve büyük tüplerin kim tarafından alındığı kamera ve kredi kartı yoluyla takip edilecek.  Sıvılaştırılmış petrol gazı tüp dağıtım merkezleri ve perakende satış yerleri ile bunların varsa tüp depolamak için kullandığı yerlerde iş yerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla kamera sistemi kurulması zorunlu hale geliyor. Ayrıca kredi kartı ile yapılan alışverişlere yönelik bilgilerde kamera ile birlikte satıcılar tarafından ana dağıtım şirketleri ile paylaşılacak. Onlarda güvenlik birimlerine aktaracak. Kamera aracılığıyla elde edilen kayıtlar 30 gün süreyle saklanacak. Bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruşlara ise verilemeyecek. Jandarma, Emniyet, Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından gerçekleştirilen denetimlerdeki kriterlere dikkat etmeden satış yapanlara LPG Piyasası Kanunu kapsamında cezai yaptırım uygulanacak. Bir eve ihtiyaçtan fazla (20-30 adet) tüp satışı gerçekleştiren bayiye ceza verilecek. 

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