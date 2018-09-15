Müttefikiniz kim artık karar verin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun New York Times (NYT) gazetesi editörüne hitaben ‘Suriye’de beliren felaket’ başlığıyla kaleme aldığı açık mektup yayımlandı. Bakan Çavuşoğlu, NYT’de 9 Eylül’de yer alan ‘Suriye’de korkunç final beliriyor’ başlıklı haberin, Suriye’de Beşşar Esed rejimi tarafından muhaliflerin güçlü olduğu son bölgeye kanlı bir operasyon yapıldığına dikkati çekmesi bakımından haklı olduğunu kaydetti.

EN BÜYÜK CAN KAYBI

Birleşmiş Milletler’den (BM) bir yetkilinin, bu operasyonun binlerce insana gidecek hiçbir yer bırakmayacağı ve ‘21. yüzyılın en büyük can kaybına yol açacağı’ öngörüsünde bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Ancak bu makale korkunç başka bir gelişmeyi atlıyor. Esed’in saldırılar yapan müttefikleri ABD tarafından destekleniyor. Son raporlar, Suriye’de faaliyet gösteren terör örgütü YPG’nin, ABD’lilerin ödediği vergilerle alınan silah ve yardımları aldığını, bu örgütün Esed ile ittifakını geliştirdiğini ve temmuz ayında (Esed ve YPG/PKK arasında) yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Esed’in İdlib’i muhaliflerden geri almasına yardım etmek için destek gönderdiğini gösteriyor.”

SAVUNULACAK YERİ YOK

Çavuşoğlu, Esed ile YPG/PKK arasındaki ittifakın, bu terör örgütünün öncülüğündeki SDG’nin yeniden kurulacak Suriye’de kendilerine bir yer bulmak için Esed rejimi ile yaptıkları görüşmelerden bu yana arttığına dikkati çekti. Çavuşoğlu, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği’nin, PKK’yı terör örgütü ilan ettiğini anımsattı. Çavuşoğlu mektubuna, “Türkiye sınırının birkaç kilometre ötesinde YPG kuvvetlerinin Suriye’de faaliyet göstermesinin savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Washington için bölgede gerçek müttefikinin kim olduğuna karar verme zamanı” ifadeleriyle son verdi.