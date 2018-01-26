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MYP Lideri Yılmaz: Erdoğan dik durdukça millette kırılma olmaz

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kırılmadıktan sonra Türk milleti net ve dimdik ordusunun yanındadır. Erdoğan dik durdukça millette kırılma olmaz' dedi.

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MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yazılı bir açıklama yaparak Türkiye'nin Afrin'de gerçekleştirdiği "Zeytin Dalı Harekatı"nı ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin Suriye konusundaki tavrının net olduğunu belirten Yılmaz, "Suriye’de daha ileri bir plana ihtiyaç var. Bu konuda Türk milleti nettir. 100 milyon Türk kadın, erkek, çocuk hazır kıta askerdir. Türkler son yüzyılda ve son 50 yılda bütün dünyaya büyük bir sabırla tahammül etmiştir. Bizi ayağa kaldıranlar sonuçlarına katlanacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kırılmadıktan sonra Türk milleti net ve dimdik ordusunun yanındadır. Erdoğan dik durdukça millette kırılma olmaz" ifadelerini kullandı.
 
Türkiye'de bulunan mültecilerin Avrupa'ya geçişlerine izin verilmesi gerektiğini savunan Yılmaz, "Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya gidişi desteklenmelidir. Avrupa rahatsız edilmelidir. Bu rahatsızlık Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacını artıracaktır. Böylece Türkiye'nin Suriye planı Avrupa tarafından da kabule zorlanmış olacaktır" dedi. 
 
Yılmaz, Suriye ile ilgili bir master plan hazırlanması gerektiğini de vurgulayarak, "Suriye'de bir ileri master plan, Türk barış planı hazırlanmalıdır. Bu planın adı Türk İslam harekatıdır. Türkün barış ve huzur harekatıdır. Tarih tekerrürden ibarettir. Sahneyi insanlık sahnesinde açan halkın adı Türk milletidir. Bu millet sahneyi başarı ile açtığı gibi başarı ile de kapatmayı bilecektir. Kimsenin serveti, topu tüfeği kendisini kurtaramaz. Karşısına aldıkları milletin adı bu kez büyük Türk milletidir" ifadelerini kullandı. 

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