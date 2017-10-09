Nabi Avcı: Amerika Birleşik Devletleriyle bir takım ön yargılardan kaynaklanan bazı sıkıntılar yaşıyoruz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı reklamcı Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşanan olaylara ilişkin 135’i tutuklu 143 asker hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün başladı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, davaları takip etmek için Silivri'ye geldi. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Avcı, yerli ve yabancı basının bu davalara daha fazla ilgi göstermesi gerektiğine vurgu yaptı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı yaptığı açıklamada ,” İlk 15 Temmuz Şehitleri köprüde verildi o gece ve 34 şehidimiz var 2'si emniyetten, 32'si sivil vatandaş olmak üzere 34 şehidimizin olduğu Şehitler Köprüsü davası görülüyor. Bütün bu davalara medyamızın daha fazla ve daha yakın alaka göstermesinde büyük fayda var. Bu aynı zamanda bir demokratik eğitim sürecidir. Şimdi içeride görüyorsunuz henüz kimlik tespitleri yapılıyor ama savunmalar başladığı zaman bundan önceki davalarda da gördüğümüz gibi bazı özellikle er ve erbaş konumunda olanlar savunmalarını yaparken, işte kanunsuz emirden falan söz edecekler burada da olacak muhtemelen dolayısıyla bu davaların ve 15 Temmuz'da yaşananların aynı zamanda askerin demokratik eğilimi içinde çok önemli bir veritabanı oluşturduğunu görmemiz lazım medyanında buna katkıda bulunması lazım” şeklinde konuştu.

“Amerika Birleşik Devletleriyle bir takım ön yargılardan kaynaklanan bazı sıkıntılar yaşıyoruz”

Yabancı basının 15 Temmuz davalarını takip etmemesi gerekliliğine vurgu yapan Nabi Avcı,“ Yabancı basın dikkat ederseniz burada yabancı basını göremiyorum. Bu günlerde diyelim ki Amerika Birleşik Devletleriyle bir takım ön yargılardan kaynaklanan bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bütün bu ön yargıları besleyen yapılardan biri şuanda Amerika'dan yönetiliyor. Buradaki davada işte o yapının ne olduğunu ne olmadığını çok net gösteren örneklerle dolu bir dava bu. Dolayısıyla Amerikan medyasında, yabancı basınında bu davaları gelip izlemesinde fayda var. Şehitler Köprüsü deyip geçmeyin İstanbul gibi bir dünya metropollerinin göbeğinde eğer tanklar köprüye çıkmışsa sivil vatandaşlara top atışıyla makinalı tüfeklerle saldırılmış ise bununda dünya medyasında da bir karşılığı olması lazım. Brooklyn'de benzer bir olay olsaydı. Dünya buna nasıl tepki gösterirdi nasıl ilgi gösterirdi. Dolayısıyla yabancı basınında da yerli basınında bu konulara yakından ilgilisini çekmek bakımından hepimize görevler düşüyor. Bizim bu davaları takibimizin bir amacı da budur zaten. Şehit yakınlarımız gazilerimizle birlikteyiz” diye konuştu.

“Gazilerimize özellikle çok teşekkür ediyorum” diyen Avcı,”Bu davalarda o gece değil bu süreçlerde de gazilerimiz üzerlerine düşen vatani görevi çok büyük bir şuurla vatan severlikle yerine getiriyorlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Şehit yakınlarımıza da tekrar sabır niyaz ediyoruz. Onlara da bütün bu süreçler boyunca çok zor ama tüm bu süreç boyunca gösterdikleri sabır için çok teşekkür ediyoruz sabırlar diliyoruz. İnşallah davalar hiç bir şekil hatasına usul hatasına düşünülmeksizin tamamlandıktan sonra bütün sanıklar gereken cezayı alacaklar inşallah” dedi.