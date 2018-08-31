Nakit paraları alın kaybolun

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada FETÖ/PDY üyesi ve yöneticisi olduğu için 15 yıl hapse çarptırılan tutuklu sanık Hasan Aslan’ın örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock programı aracılığıyla örgüt mensuplarıyla yaptığı görüşmeler ortaya çıktı. Örgütün sözde ‘avukat ünitesinden sorumlu il imamı’ eski öğretmen Aslan’ın ByLock görüşmelerine ilişkin hazırlanan ‘Tespit ve Değerlendirme Tutanağı’nda, Aslan’ın ‘600001’ kullanıcı adıyla ByLock programını 8 Kasım 2014 ila 19 Şubat 2016 tarihleri arasında kullandığı aktarıldı.

298 MESAJ VE 331 MAIL

Tutanakta programdan 298 mesaj ve 331 mail gönderdiği, 568 mesaj ve 106 mail aldığı bildirilen Aslan’a program üzerinden 125 arama geldiği, bu kişinin de 32 arama yaptığı kaydedildi. Aslan’ın ByLock programında ‘reisler’, ‘ekip 1’, ‘koordinasyon’, ‘av’ ve ‘dershane’ adıyla 5 grup kurduğu ve ‘bölge’, ‘ada’, ‘BRM’, ‘avukat’ gibi isimlerle de kurulan 19 gruba katıldığı anlatılan tutanakta sanığın ByLock yazışmalarında, genel olarak toplantıların ve programların durumu, toplantılara kimlerin katılacağı, Erzurum dışındaki illerde yapılacak etkinliklerin ayarlanması gibi konular tespit edildiği belirtildi.

MAL VE PARA KAÇIRMAK

Tutanaktaki Aslan’ın görüşmelerinde örgütün özellikle mal ve para kaçırmak için yaptığı usulsüzlükler de gözler önüne serildi. Aslan, ByLock’ta A.O.Ş. ile yaptığı bir başka yazışmada ise şu ifadeleri kullandı: “Kesinlikle vakıfların bünyesinde burs alan, bağış yapan gibi durumlar olmasın, bu kayıtları tutmak mecburiyetinde değiliz. Karar defterinde bağışçıların ismi varsa karar defterinin su bastı, taşınırken kayboldu gibi ifadelerle yok edip yeni karar defteri almak gerekir. Vakıf yönetiminde sıkıntılı isimler istifa etsin, yerine çoğunluk kararıyla yeni isimler alalım. Vakfın hesabında kesinlikle nakit para tutmayın, olası bir kayyum meselesinde kayyuma elimizle para teslim etmeyelim.”

VAKIF MALLARINI NAKDE ÇEVİRİN Aslan’ın aynı görüşmede A.O.Ş’ye “Vakıflar mallarından satılabilenleri satıp nakde çevirerek yurt dışındaki kurumlara, vakıflara, kişilere bağışta bulunsun. Vakıf senedinde faaliyetlere uygun her yere bağış yapabilir diyor. En kötü ihtimalle birisi parayı alsın kaybolsun” dediği de kayıt altına alındı. ‘MİT KUMPASINDA TUTUKLAMA