Nazi zulmüne devam
Almanya’da Gençlik Dairesi, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu 84 bin çocuğu ailelerinden kopardı. Din değiştirme ayinlerine götürülen Türk çocuklarına Türkiye düşmanlığı aşılanıyor.
Her yıl ailesinden kopardığı 10 bin Türk çocuğunu Hıristiyanlaştırıp Türkiye düşmanlığını aşılayan Almanya, Türklere yönelik asimilasyona devam ediyor. Gençlik Dairesi, geçen yıl 84 bin 230 çocuğu çeşitli bahanelerle ailelerinden koparıp devlet korumasına aldı. Koruma altına alınan çocukların 23 bin 361’i Alman, 60 bin 869’u ise çoğunluğu Türk olan yabancı kökenli. Din değiştirme ayinlerine götürülen ve Türkçe konuşması yasaklanan Türk çocuklarının Türkiye düşmanı olarak yetiştirilmesi sağlanıyor. Ülkede faaliyet gösteren Umut Yıldızı Derneği Başkanı Kamil Altay, çocukların ailelerine kavuşmaları için çalışmalarını belirterek, şunları söyledi: “Yabancı kökenli bu çocukların çoğunluğunu Türklerin oluşturduğunu tahmin ediyoruz.” Anne ve babası Alman vatandaşı olan çocukların kayıtlara “Alman”, anne ve babası Türk veya diğer yabancı uyruklardan olan çocukların “Alman olmayan” diye geçtiğini dolayısıyla himaye altına alınan çocukların tam sayısının bilinemediğini vurgulayan Altay, “Türk ve Müslüman kökenli koruyucu ailelerin az olması nedeniyle çocuklar genelde Alman ve Hıristiyan ailelere veriliyor” dedi.
NSU davasında müebbet istendi
Almanya’da Federal Başsavcılık, 8’i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün üyelerinden Beate Zschaepe’nin yargılandığı davada başsavcılık mütalaasını açıkladı.Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında Başsavcı Herbert Diemer, baş sanık Zschaepe’nin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Her cinayet için bu cezanın ayrı ayrı verilmesi gerektiğini belirten Diemer, Zschaepe’nin, işlenen cinayetlerde suç ortağı olduğunu ifade etti. Davada kararın birkaç ay sonra çıkması bekleniyor.
Burundi’de FETÖ’ye darbe
15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra ülkesinin Türkiye’ye destek verdiğini vurgulayan Burundi’nin Ankara Büyükelçisi Joel Nkurabagaya, “Burundi hükümeti ülkedeki FETÖ’ye ait tüm yapıların izinlerini iptal etti. Örgütün okullarını da Türkiye Maarif Vakfına devretme kararı aldı” dedi. Nkurabagaya, mayısta Türkiye ve Burundi arasında bu konuya ilişkin görüşmeler yapıldığını hatırlatarak “Maarif Vakfı yakında Burundi’de temsilcilik açacak. Okulların devrine ilişkin temasları yakından yapma, devredilen okul sayısını tam olarak söyleyebilme imkanımız olacak” diye konuştu.
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