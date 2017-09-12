Nazi zulmüne devam

Her yıl ailesinden kopardığı 10 bin Türk çocuğunu Hıristiyanlaştırıp Türkiye düşmanlığını aşılayan Almanya, Türklere yönelik asimilasyona devam ediyor. Gençlik Dairesi, geçen yıl 84 bin 230 çocuğu çeşitli bahanelerle ailelerinden koparıp devlet korumasına aldı. Koruma altına alınan çocukların 23 bin 361’i Alman, 60 bin 869’u ise çoğunluğu Türk olan yabancı kökenli. Din değiştirme ayinlerine götürülen ve Türkçe konuşması yasaklanan Türk çocuklarının Türkiye düşmanı olarak yetiştirilmesi sağlanıyor. Ülkede faaliyet gösteren Umut Yıldızı Derneği Başkanı Kamil Altay, çocukların ailelerine kavuşmaları için çalışmalarını belirterek, şunları söyledi: “Yabancı kökenli bu çocukların çoğunluğunu Türklerin oluşturduğunu tahmin ediyoruz.” Anne ve babası Alman vatandaşı olan çocukların kayıtlara “Alman”, anne ve babası Türk veya diğer yabancı uyruklardan olan çocukların “Alman olmayan” diye geçtiğini dolayısıyla himaye altına alınan çocukların tam sayısının bilinemediğini vurgulayan Altay, “Türk ve Müslüman kökenli koruyucu ailelerin az olması nedeniyle çocuklar genelde Alman ve Hıristiyan ailelere veriliyor” dedi.

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