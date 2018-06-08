Ne PKK ne DEAŞ birliğimizi bozamaz

Başbakan Binali Yıldırım, Kars ve Ardahan’da vatandaşlara seslenirken dünyaya birlik ve beraberlik mesajı verdi. “Türkiye’de ve bölgemizde maalesef emperyal güçlerin bir oyun planı var. Bu planda Kürtlerin kanıyla, bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Ama Kürt de Türk de kardeştir, onlara göz diken de kalleştir” dedi. Yıldırım ne PKK ne FETÖ ne DEAŞ’ın bu milletin birliğini, kardeşliğini bozamayacağını söyledi.

GÖZYAŞLARIMIZ AYNI

Yıldırım, Türkiye üzerinde emperyalist güçlerin her zaman bir oyun içerisinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti: “Ayrılıkları gayrılıkları kaldırdık, her türlü ayrımcılığı reddettik. Bütün vatandaşlarımızı baş üstünde tuttuk. Bu ülkede ikinci sınıf vatandaş yok dedik olmayacak dedik. Farklılıklarımızı zenginlik olarak gören bir milletiz. Gözlerimizden dökülen yaşlar hep aynı renktedir. Bu ülkeyi bölmeye çalışanlara, alçaklara teröristlere fırsat vermeyeceğiz. Kitabımız Peygamberimiz bir. Kürt, Türk, Azeri, Caferi ne olursak olalım kıblemiz birdir bizim. Türkiye’de ve bölgemizde maalesef emperyalist güçlerin bir oyun planı var. Bu oyun planında Kürtlerin kanıyla, canıyla bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Ama onlar şunu bilmiyorlar; bu topraklarda Kürt de Türk de kardeştir, beraberdir, birliktedir, onlara göz diken de kalleştir. Bunlara hak ettikleri cevabı da sevgili Karslı hemşehrilerim en iyi şekilde verecektir.”Konuşması sık sık miting alanını dolduran Karslılar tarafından destek sloganlarıyla kesilen Yıldırım, Türk-Kürt kardeşliğine vurgu yaptı. Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

TALİMAT KANDİL’DEN

“Şu HDP’nin Kürtlere verdiği zararın haddi hesabı yok. Bunlar siyasi parti olamadı. Bunlar PKK terör örgütünün esaretinden kurtulamadılar. Sizlerden Kürt kardeşlerimden oy alıyorlar, talimatı Kandil’den alıyorlar. İradeleri kendi ellerinde değil. Uyanık olacağız bize zarar veren dostumuz kim, düşmanımız kim iyi bileceğiz. Anlamsız yasakları bir bir kaldırdık. Ne PKK ne FETÖ ne DEAŞ bize bir şey yapamaz, bu milletin birliğini, kardeşliğini bozamaz.”