Ne PKK ne DEAŞ birliğimizi bozamaz
Başbakan Yıldırım, ne PKK, ne FETÖ, ne de DEAŞ’ın bu ülkeye bir şey yapamayacağını belirterek “Türkiye’de emperyal güçlerin bir oyun planı var. Kürt de Türk de kardeştir, o birliğe göz diken de kalleştir” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Kars ve Ardahan’da vatandaşlara seslenirken dünyaya birlik ve beraberlik mesajı verdi. “Türkiye’de ve bölgemizde maalesef emperyal güçlerin bir oyun planı var. Bu planda Kürtlerin kanıyla, bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Ama Kürt de Türk de kardeştir, onlara göz diken de kalleştir” dedi. Yıldırım ne PKK ne FETÖ ne DEAŞ’ın bu milletin birliğini, kardeşliğini bozamayacağını söyledi.
GÖZYAŞLARIMIZ AYNI
Yıldırım, Türkiye üzerinde emperyalist güçlerin her zaman bir oyun içerisinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti: “Ayrılıkları gayrılıkları kaldırdık, her türlü ayrımcılığı reddettik. Bütün vatandaşlarımızı baş üstünde tuttuk. Bu ülkede ikinci sınıf vatandaş yok dedik olmayacak dedik. Farklılıklarımızı zenginlik olarak gören bir milletiz. Gözlerimizden dökülen yaşlar hep aynı renktedir. Bu ülkeyi bölmeye çalışanlara, alçaklara teröristlere fırsat vermeyeceğiz. Kitabımız Peygamberimiz bir. Kürt, Türk, Azeri, Caferi ne olursak olalım kıblemiz birdir bizim. Türkiye’de ve bölgemizde maalesef emperyalist güçlerin bir oyun planı var. Bu oyun planında Kürtlerin kanıyla, canıyla bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Ama onlar şunu bilmiyorlar; bu topraklarda Kürt de Türk de kardeştir, beraberdir, birliktedir, onlara göz diken de kalleştir. Bunlara hak ettikleri cevabı da sevgili Karslı hemşehrilerim en iyi şekilde verecektir.”Konuşması sık sık miting alanını dolduran Karslılar tarafından destek sloganlarıyla kesilen Yıldırım, Türk-Kürt kardeşliğine vurgu yaptı. Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
TALİMAT KANDİL’DEN
“Şu HDP’nin Kürtlere verdiği zararın haddi hesabı yok. Bunlar siyasi parti olamadı. Bunlar PKK terör örgütünün esaretinden kurtulamadılar. Sizlerden Kürt kardeşlerimden oy alıyorlar, talimatı Kandil’den alıyorlar. İradeleri kendi ellerinde değil. Uyanık olacağız bize zarar veren dostumuz kim, düşmanımız kim iyi bileceğiz. Anlamsız yasakları bir bir kaldırdık. Ne PKK ne FETÖ ne DEAŞ bize bir şey yapamaz, bu milletin birliğini, kardeşliğini bozamaz.”
FETÖ’NÜN DÜMEN SUYUNDALAR
Seçime sayılı günler kaldığını belirten Başbakan Yıldırım, “Varsın diğer Cumhurbaşkanı adayları boş boş konuşsun. Boş vaatlerde yalanla dolanla iş olmaz. (CHP adayı Muharrem) İnce bizim yaptırdığımız köprüden geçer, bizim yaptıklarımızı yıkmakla tehdit eder. FETÖ’nün dümen suyuna girenleri bu millet Cumhurbaşkanı yapar mı? Kandil’in önünde diz çökenlere benim halkım prim verir mi? Çukur siyaseti yapanlara müsaade eder mi? Bu millet 15 Temmuz’da Erdoğan’ı bağrına bastı 24 Haziran’da da bağrına basacaktır.”
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