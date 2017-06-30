Nerden baksan tutarsızlık

Casusluktan tutuklanan CHP’li Enis Berberoğlu’nu bahane eden CHP’nin başlattığı sözde adalet yürüyüşü tutarsızlıklarla gündeme gelmeye devam ediyor. FETÖ’ye destek şovuna dönenen yürüyüşte Kılıçdaroğlu partililerin aksine lüks karavanda konaklıyor.

Dün yayınlanan ve Kılıçdaoğlu’nun geceleri konaklaması için partisinin tahsis ettiği lüks karavan beş yıldızlı otelleri aratmayacak cinsten. Son teknoloji ile donatılan karavanda yatak odasından, salona, mutfaktan duş ve tuvalete kadar lüks bir otel odasında bulunan tüm imkanlar mevcut. Kılıçdaroğlu, geceleri ultra lüks karavanda geçirirken, kendisine eşlik eden vatandaşlar ya açıkta ya da çatırda yatıyorlar.

İLGİNÇ İSİMLER

Bu arada yürüyüşte ‘ilginç’ isimler dikkat çekiyor.Yürüyüşe katılan vekillerden Gamze Akkuş İlgezdi, rezidanslar kraliçesi olarak biliniyor. Sol yumruğunu havaya kaldırarak “ezilenlerin yanındayız” mesajı veren İlgezdi’nin Bağdat Caddesi’ndeki Four Winds Residence’ta 5 milyon dolar değerinde 3 lüks daire aldığı, Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu’nun da, İlgezdi ailesinin 17 dairesinin olduğu Buz Residence’ta oturduğu belgelenmişti. İlgezdi’nin kocası Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin de yürüyüşe katılmayan belediye personelini cezalandırmak için servisleri iptal ettirdiği ortaya çıkmıştı.Kılıçdaroğlu’nun yanındaki bir diğer isim ise 2 milyon TL’lik telefon faturasını halkın sırtına yıkan eski TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Elif Doğan Türkmen.