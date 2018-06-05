Nijer'de eş zamanlı 3 intihar saldırısı: 9 ölü

Bölgedeki intihar saldırılarının Boko Haram terör örgütü tarafından yapıldığı belirtiliyor. Saldırıların Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Yussuf'un Avrupa turnesine başladığı günlere denk gelmesi ise dikkati çekti.

CUMHURBAŞKANI AVRUPA'DAYDI

Yussuf, mevkidaşı Emmanuel Macron ile Paris'teki görüşmesinde, "ülkedeki terörist saldırıları bitirmekte kararlı olduğunu" açıklamıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın ülkede 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de eylemler düzenliyor.