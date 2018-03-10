'Nişasta bazlı şekerin kotasını daraltan adımlar atacağız'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat'ta partisinin 5'inci İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Bozdağ kongrede yaptığı konuşmada özelleştirme kapsamına alınan şeker fabrikalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Kimseyi aldatmadık kimseyi kandırmadık"

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili hükümetin karar aldığını hatırlatan Bozdağ, "Yozgat Şeker Fabrikası özelleştirilme kapsamında. 14 tane şeker fabrikasını da hükümetimiz özelleştirme kararı aldı. Herkes bunu konuşuyor, tartışıyor. Eminim ki Yozgat'ta da bu konuşmalar ve tartışmalar yapılıyor. Bizim şeker fabrikalarını özelleştirirken hedefimiz bu fabrikaların daha verimli bir şekilde işletilmesini, bulundukları illere ülkemize ve çiftçimize daha faydalı hale getirilmesini sağlama hedefini taşımaktadır. Şeker fabrikalarının özelleştirilmeyeceğini AK Parti hükümetleri hiçbir zaman söylemedi. Biz her zaman özelleştirmeden yana olduğumuzu söyledik. Yozgat’ta da Sorgun Şeker Fabrikası'na gittiğimizde de biz işçilerimizin yüzüne de bunu söyledik, kimseyi aldatmadık, kimseyi kandırmadık. Biz ne yapacağımızı söyleyerek milletimizin arasında siyaset yapıyoruz, bundan sonra da öyle yapacağız" dedi.

"Çiftçimiz mağdur olmayacak"

Şeker fabrikasındaki işçilerin tamamının kadroya geçeceğini ve mağdur olmayacağını ifade eden Bozdağ, "Hiçbir işçimizin mağduriyeti söz konusu olmayacak. Yozgat pancar üretiminde Türkiye’de en başta yer alan ilimizdir. Pancar üreticimiz mağdur olmayacaktır. Üretim alanlarında bir daralma yaşamayacak, azaltılmaya gidilmeyecek. Kotasını kullanmayan fabrika olduğu zaman o fabrikanın kotası iptal edilecek başkalarına verilecektir. Kim ki çiftçimizi mağdur edecek bir şeye giderse ona verdiğimiz hakkı alacağız. Çiftçimizin hizmet bedeline yansıtacağız. Çiftçilerimizin herhangi bir mağduriyeti kesinlikle olmayacak" şeklinde konuştu.

"Nişasta bazlı şekerin kotasını artırmak diye bir şey yok"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'nişasta bazlı şekerin kotasının artıracağı' iddiasına cevap veren Bozdağ şunları söyledi:

"Ana muhalefetin lideri geçen dile getirdi. ‘Nişasta bazlı şekerin kotasını artıracaklar, milletimizin sağlığıyla oynayacaklar. Anlaşmayı açıklayın’ böyle bir anlaşma yok. Nişasta bazlı şekerin kotasını artırmak diye bir şey yok. Ben buradan diyorum ki Kılıçdaroğlu, kiminle anlaştıysak lütfen anlaştığımız kişinin devlet varsa devletin, şirket varsa şirketin adını açıkla. Biz de öğrenelim. Bütün Türkiye'de öğrensin. Ben buradan söylüyorum. Başbakanımız da söyledi. Biz tam tersini yapacağız. Nişasta bazlı şekerin kotasını daraltan adımlar atacağız. Özelleştirme bitmeden önce bunu yapacağız. Bunun sebebi de şeker pancarı üretiminden şeker üretiminin daha fazla yapılmasını sağlamak. Şeker fabrikalarının saygın bir şekilde çalışmasını temin etmek ve pancar üreten çiftçimizi korumak ve halkımızın sağlığına daha büyük önem vermek maksadıyla bunu yapacağız ve bu adımı da atacağız. Ben merak ediyorum bu kotayı azalttığımızda milletin gözüne baka baka yalan söyleyenler hangi açıklamayı yapacaklar. Onun için biz ne yaptığımızı biliyor ve hangi adımlar atacağımızı çok iyi biliyoruz. Fabrikaların özelleştirilmesi hem bulundukları illere hem çiftçilere hem de ülkemize büyük yararlar sağlayacaktır. Onun için adımlar atacağız ve Yozgat'taki Sorgun Şeker Fabrikamızda özelleştirilenler arasında yer alacak ve çiftçilerimiz pancar üretimini artırarak devam edecek."