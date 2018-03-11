Numan Kurtulmuş: İslam’da kapalı örgütlenme yok
Medreseler, yani okullar açıktır, gelir dersini alır, hocadan icazetini alır gider, alamazsa yine gider mezun olmamış olarak gider. Aynı şekilde tekkeler… Herkese açıktır. İslam adına kapalı örgütlenmeler geleneğimizde yok her şey açık. Biz bunu başarırsak hiçbir örgütlenme devleti ele geçiremez.
- Star/BERLİN/ERSOY DEDE
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, yazarımız Ersoy Dede’nin sorularını yanıtladı.
Kurtulmuş, ‘Cami, medrese ve tekkeler gelene de gidene de açıktır’ dedi, ekledi:
Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı’na katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Almanya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Kurtulmuş’un açıklamaları…
- Afrin’de tam bir oyun oynanıyor zaten Amerika’nın yaptığı da tam bir oyun içinde oyun. Afrin’de ne yapılmak isteniyor, Amerika ne yapmayı istiyor?
“Bir kere ısrarla vurguladığımız bizim herhangi bir ülkenin topraklarında gözümüz yok ve Suriye’deki herhangi bir toprak parçasına ilişkin Türkiye’nin bir ilhak etmek, işgal etmek gibi bir niyeti olmadığını çok açık bütün dünya biliyor ama Türkiye Afrin’den gelen tehdit karşısında kendisini korumak mecburiyetindedir. Biz bu bölgede daha fazla bölünme ve parçalanma istemiyoruz. İnşallah yakın zamanda başarıyla Türkiye’nin zaferiyle sonuçlanacak ve o bölge terör örgütlerinden temizlenecek.Aynen Fırat Kalkanı Operasyonu Bölgesinde olduğu gibi terörden temizlenen bu bölgeye de Suriyeli mülteciler dönecekler.”
ETNİK TEMİZLİĞİ ONLAR YAPIYOR
- HDP’liler parlamentoda dediler ki, mültecilerin bir bölümünün belki yani tamamının değilse de terörden temizlenmiş bölgelere transferi ya da tersine göçü hedefleniyor. Bunu diyorlar HDP’liler bir etnik temizliğe dönüştürdüler, oradaki demografiyi değiştirmek için kasten yapıyor diyorlar.
“Esas etnik temizliği onlar yapıyorlar. Birçok bölgede, Tel Abyad yüzde 100 Arap olan bir yer, şimdi nerede oranın Arap nüfusu? Kobani, Kobani’nin Aynel Arap orada zaten öyleydi. Oradaki Araplar, Türkmenler nerede, onlar nereye gitti? Yine aynı şekilde Afrin bölgesindeki köylerde, kentlerde sadece Araplar ve Türkmenler değil, kendilerine müzahir olmayan Kürtler de buralardan göçe zorlandı.”
AVRUPA’YA MÜSLÜM TEPKİSİ
- Avrupa’nın terörle mücadeleye bakışına belki değinebiliriz. Salih Müslüm de buradaki toplantıya katılmıştı birkaç gün. Bize eksen kayması deniliyor, ama mesela Amerika süreci açısından falan.
“Şimdi PKK Avrupa Birliği bakımından da terör listesinde olan bir ülke mi? Evet. PKK’nın buradaki raporları, birçok raporlar, PYD’nin, PKK’nın bir kolu olduğunu ortaya koyuyor mu? Evet. Yani bu ne kadar ciddi bir tutarsızlıktır. Yani hem bu örgütü terör örgütüyle irtibatlı bir örgüt olarak kabul ediyorsunuz, hem de sanki bir siyasi parti lideriymiş gibi demokrasinin beşiği olduğu iddia edilen işte Almanya’da, Avrupa ülkelerinde elini kolunu sallayarak dolaşacak bu kabul edilir bir şey değildir, büyük bir yanlıştır, dostluğa sığmaz. Ama daha ötesini yani Almanya içinde veya Avrupa ülkeleri için de söyleyeyim. Salih Müslüm’e ya da PYD’nin kurumsal kimliğine bir şekilde arka çıkmak bu ülkelerin milli menfaatleriyle de bağdaşmaz, bunlara da bir fayda sağlamaz. Türkiye olarak kabul etmediğimiz ve Salih Müslüm’ün iade edilmesiyle ilgili Almanya’dan talepte bulundu, sonra başka bir ülkeye geçti Avrupa’da. Öyle görünüyor ki, Avrupa ülkeleri arasında oradan oraya geçerek bir vakit kazanma politikası uyguluyorlar bunun sonu yok yani doğru bir şey değil. Biz de yani her gittiği her yerde ülke olarak bu şahsı terör örgütü liderini takip etmek ve onunla ilgili gerekli girişimleri yapmak durumundayız.”
CEMAATLER VE DİNİ TOPLULUKLAR
- Bizim geleneğimizin en temel özelliklerinden birisi açık ve şeffaf olmasıdır. Bizim temel müesseselerimiz var mesela nedir?
“Cami, medrese, tekkeler bunların üçünün de temel özelliği gelene de açık, gidene da açık. Cuma namazlarında kapalı bir kapı varsa kapalı kapının olduğu mescitlerde Cuma kılınmaz yani onun açık olması lazım. Medreseler, yani okullar açıktır, gelir dersini alır, hocadan icazetini alır gider, alamazsa yine gider mezun olmamış olarak gider. Aynı şekilde tekkeler… Ahmet Yesevi’den itibaren gelen o Maveraünnehir Medeniyetinin, Horasan Erenlerinin, Fergana Vadisi’nin erenlerinin Anadolu’da yeşerttiği o kültür de herkese açıktır. Eline, diline, beline sahip olan herkes gelir istifade eder, isteyen çıkar, isteyen kalır. Şimdi İslam adına kapalı örgütlenmeler bizim geleneğimizde yok her şey açık. Çünkü Hazreti Peygamberin Medine döneminden sonra İslam’ın hiçbir şekilde gizli kapaklı bir şey yoktur, açık şekilde bütün halka, millete ve birlikte yaşanır, konuşulur, şimdi birinci önemli nokta burası. Herhangi şekilde yani bir de biz bütün ümmeti, bütün La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah diyen herkesi kardeş bilen bir anlayışın sahibiyiz. Onların arasında şu kardeş, ama bunlar daha kardeş ayrımını yapmanın son derece sakıncalı olduğunu düşünüyorum toplumdaki dirliği, birliği bozar.
İkincisi ise kamu görevinin gerektirdiği sadakat kısmıdır. Yani burada da biz ehliyet, liyakat ve sadakati esas almamız lazım. Sadakatte falanca gruba, bu dini bir grup olabilir, seküler bir grup olabilir. Şu adama, şu hocaya değil sadakat bizatihi millete olması gereken sadakattir. Eğer bu üç temel prensip etrafında biz kamunun örgütlenmesini, ehliyet liyakat ve sadakat prensipleri etrafında yapmayı başarabilirsek o zaman hiçbir örgütlenme, dini ya da seküler hiçbir örgütlenme tırnak içinde devleti ele geçirmeye çalışmaz. Çocukluğumuzda da herkes devleti ele geçirmeye çalışırdı. Ya devlet ele geçirilecek bir yer değil ki, devlet millete hizmet edilecek bir yerdir. Millette ne varsa onun temsil edilmesi için de işte ehliyeti olan, liyakati olan ve hakikaten millete sadık olan kişiler üzerinden, gruplar üzerinden şey yapılır ve kamuda gruplaşmanın önüne geçer.”
MESAM’DA KAYYUM ATAMASI SÖZ KONUSU DEĞİL
- MESAM meselesini sormak istiyorum. Ne yapmış bu MESAM’cılar, ne oldu?
“Şimdi önce şunu düzeltelim: Bir kayyum ataması söz konusu değildir. Bakanlık bu anlamda yasaların kendisine verdiği yetkiyi kullanarak kongreye götürmek üzere geçici bir yönetim kurulu oluşturmuştur. Bu tartışmaların hiçbirisi ortada yokken, zaten MESAM yönetimiyle ilgili sürdürülen bir soruşturma var. Bakanlığın bu tür meslek kuruluşları üzerinde soruşturma yetkisi var. O soruşturmayla ilgili olarak ortaya çıkan bir durum söz konusu ve bir sürü, birçok iddia var, şaibe var, yani MESAM bizim. Bizim önem verdiğimiz ciddi bir meslek kuruluşu. Bu meslek kuruluşunun kendi iç tartışmalarıyla güç kaybetmesi ve bu meslek sahiplerine de bir şekilde faydası olması olmayan bir yola girmesindense bunun önüne yine karar verecek olan üç ay sonrası içinde karar verecek olan kendi üyeleridir. Aynı şey mesela TÜRSAB’da yaşandı, gerçi TÜRSAB yönetimi o günkü yönetimi kongrenin ertelenmesi talebinde bulundu. Biz de Bakanlık olarak bu talebe uygun geçici bir yönetim kurulu orada oluştu… “
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.