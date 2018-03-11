Numan Kurtulmuş: İslam’da kapalı örgütlenme yok

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, yazarımız Ersoy Dede’nin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, ‘Cami, medrese ve tekkeler gelene de gidene de açıktır’ dedi, ekledi:

Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı’na katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Almanya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Kurtulmuş’un açıklamaları…

- Afrin’de tam bir oyun oynanıyor zaten Amerika’nın yaptığı da tam bir oyun içinde oyun. Afrin’de ne yapılmak isteniyor, Amerika ne yapmayı istiyor?

“Bir kere ısrarla vurguladığımız bizim herhangi bir ülkenin topraklarında gözümüz yok ve Suriye’deki herhangi bir toprak parçasına ilişkin Türkiye’nin bir ilhak etmek, işgal etmek gibi bir niyeti olmadığını çok açık bütün dünya biliyor ama Türkiye Afrin’den gelen tehdit karşısında kendisini korumak mecburiyetindedir. Biz bu bölgede daha fazla bölünme ve parçalanma istemiyoruz. İnşallah yakın zamanda başarıyla Türkiye’nin zaferiyle sonuçlanacak ve o bölge terör örgütlerinden temizlenecek.Aynen Fırat Kalkanı Operasyonu Bölgesinde olduğu gibi terörden temizlenen bu bölgeye de Suriyeli mülteciler dönecekler.”

ETNİK TEMİZLİĞİ ONLAR YAPIYOR

- HDP’liler parlamentoda dediler ki, mültecilerin bir bölümünün belki yani tamamının değilse de terörden temizlenmiş bölgelere transferi ya da tersine göçü hedefleniyor. Bunu diyorlar HDP’liler bir etnik temizliğe dönüştürdüler, oradaki demografiyi değiştirmek için kasten yapıyor diyorlar.

“Esas etnik temizliği onlar yapıyorlar. Birçok bölgede, Tel Abyad yüzde 100 Arap olan bir yer, şimdi nerede oranın Arap nüfusu? Kobani, Kobani’nin Aynel Arap orada zaten öyleydi. Oradaki Araplar, Türkmenler nerede, onlar nereye gitti? Yine aynı şekilde Afrin bölgesindeki köylerde, kentlerde sadece Araplar ve Türkmenler değil, kendilerine müzahir olmayan Kürtler de buralardan göçe zorlandı.”

AVRUPA’YA MÜSLÜM TEPKİSİ

- Avrupa’nın terörle mücadeleye bakışına belki değinebiliriz. Salih Müslüm de buradaki toplantıya katılmıştı birkaç gün. Bize eksen kayması deniliyor, ama mesela Amerika süreci açısından falan.

“Şimdi PKK Avrupa Birliği bakımından da terör listesinde olan bir ülke mi? Evet. PKK’nın buradaki raporları, birçok raporlar, PYD’nin, PKK’nın bir kolu olduğunu ortaya koyuyor mu? Evet. Yani bu ne kadar ciddi bir tutarsızlıktır. Yani hem bu örgütü terör örgütüyle irtibatlı bir örgüt olarak kabul ediyorsunuz, hem de sanki bir siyasi parti lideriymiş gibi demokrasinin beşiği olduğu iddia edilen işte Almanya’da, Avrupa ülkelerinde elini kolunu sallayarak dolaşacak bu kabul edilir bir şey değildir, büyük bir yanlıştır, dostluğa sığmaz. Ama daha ötesini yani Almanya içinde veya Avrupa ülkeleri için de söyleyeyim. Salih Müslüm’e ya da PYD’nin kurumsal kimliğine bir şekilde arka çıkmak bu ülkelerin milli menfaatleriyle de bağdaşmaz, bunlara da bir fayda sağlamaz. Türkiye olarak kabul etmediğimiz ve Salih Müslüm’ün iade edilmesiyle ilgili Almanya’dan talepte bulundu, sonra başka bir ülkeye geçti Avrupa’da. Öyle görünüyor ki, Avrupa ülkeleri arasında oradan oraya geçerek bir vakit kazanma politikası uyguluyorlar bunun sonu yok yani doğru bir şey değil. Biz de yani her gittiği her yerde ülke olarak bu şahsı terör örgütü liderini takip etmek ve onunla ilgili gerekli girişimleri yapmak durumundayız.”