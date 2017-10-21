Nuriye ile patlayıcı yapma kararı aldık!..

Terör örgütü DHKP-C üyesi olmak suçlamasıyla yargılanan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın dünkü duruşmasında tanık Berk Ercan, Gülmen’in örgütün ‘basit patlayıcılar’ yapma kararının alındığı toplantıya katıldığını söyledi. Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Semih Ökakça tahliye edilirken Gülmen’in tutukluluğunun devamına karar verildi. Nuriye Gülmen’in sağlık sorunları nedeniyle katılmadığı duruşmaya bazı CHP’li ve HDP’li milletvekilleri de takip etti.

ŞİFRELİ HABERLEŞME

Duruşmada Berk Ercan’ın tanık olarak beyanları alındı. Ercan, 2007’den itibaren örgüt içerisinde faaliyette bulunduğunu bildirerek Özakça’yı İstanbul’da örgüt üyelerinin sıkça gittiği bir parkta gördüğünü, Karadağ ile Ankara’daki bazı örgüt faaliyetlerinde karşılaştığını, sanık Gülmen’i ise Eskişehir’deki faaliyetlerinden tanıdığını bildirdi. Ercan, sanıkların örgüt üyeliğine ilişkin bilgisinin sorulması üzerine şunları söyledi: “Nuriye Gülmen’i ilk defa 2012’de görmüştüm. İstanbul’da örgütün gençlik federasyonunda faaliyet yürüttüğüm dönemde Kütahya ve Eskişehir’deki operasyonda tutuklanmış, daha sonra tahliye olmuştu. Örgütün tahliye olan üyeleri şifreli haberleşme için bir özgeçmiş hazırlar, cezaevinde yaşadıklarına ve bundan sonra örgütte hangi pozisyonda olmak istediğine dair. Nuriye de bunlar hakkında bir yazı yazdı. Ben de Şafak Yayla’ya verdim, yurtdışına gönderilmek üzere. Yayla, örgütün üst düzey yöneticisiydi, ben de orada faaliyette bulunuyordum.”

Hedef güvenlik güçleri

Ercan, kendisinin de bir süre sonra terör örgütü DHKP-C soruşturması kapsamında tutuklandığını, tahliyesinden sonra örgütün Anadolu’daki gençlik yapılanmasında görev aldığını söyleyerek, bu kapsamda Eskişehir’de Gülmen ile faaliyetlerde bulunduklarını ifade etti. Berkin Elvan’ın cenazesine ilişkin aralarında Gülmen’in de olduğu örgüt üyeleriyle planlama yapıldığını anlatan Ercan, cenazede emniyet güçlerine karşı kullanılmak üzere “basit patlayıcılar” üretilmesi kararı alındığını kaydetti.

Özakça’ya tahliye

Sanıkların tanığın beyanları hakkındaki görüşlerinin alınmasından sonra kısa bir ara veren mahkeme heyeti Semih Özakça’nın şartlı tahliyesine; Nuriye Gülmen’in ise tutukluluğunun devamına karar verdi. Özakça ve Gülmen 225 gün önce açlık grevine başlamıştı.