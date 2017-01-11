Başbakan Yıldırım: O halde de bu halde de referanduma gidilebilir

Başbakan Binali Yıldırım’la gece geç saatlerde Meclis’te anayasa değişikliği teklifinin ilk maddesinin oylamasından sonra kuliste sohbet ettik.

- Teklifin gündeme alınmasına 338 oy çıkmıştı, ilk maddeye 347 oy çıktı. Rahatladınız mı?

“Daha başındayız. Daha diğer maddeler var, ikinci turu var. 350’ye kadar çıkabilir, 357 de olabilir. Başka partilerden de oy verilmesi mümkün, verirlerse hayır demeyiz.”

- Sonraki maddeler görüşülürken bir gerilim yaşanır mı?

“Sanmıyorum. İy başladı, iyi gidiyor, bundan sonra da bir olumsuzluk olmaz…

- Muhalefet kulisine uğradınız, Kılıçdaroğlu ve milletvekilleriyle görüştünüz. Tesadüf müydü?

“Basın bürolarına uğrayıp 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladım. Sonra Genel Kurul’a ilerken ‘muhalefet kulisinden gidelim’ dedim. O sırada Kılıçdaroğlu da geldi. Beraber çay içtik. İyi bir görüşme oldu. Böyle görüntülerin olması bile tek başına önemlidir. Birlik beraberlik içerisinde oturduk. Bunlar çok önemli.”

- Referandumun OHAL süreci içinde yapılacak olma ihtimali eleştiriliyor, ne diyorsunuz?

“Türkiye’deki OHAL, vatandaşa değil devlete yöneliktir. Bu hal koşullarında pekala yapılabilir. Fransa’da da OHAL ortamında seçime gidiliyor.”

Yıldırım, son olarak “Hem daha referandum tarihi de belli değil, bakalım ne olacak” dedikten sonra, gülümseyerek, “O halde de, bu halde de referanduma gidilir” diyerek sohbeti sonlandırdı. Başbakan, anayasa değişikliğinin maddelerine çıkacak evet oylarının sayısından çok TBMM’de 330 oyla kabul edilmesini önemsiyor. Bu konuda da en azından bazı milletvekilleri ve gazetecilerden daha ‘emin’ görünüyor. Zira son tahlilde esas olan referandumda halkın vereceği oy, hem Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçişi sağlayacak, hem de yeni sistemin toplumsal desteğini gösterecek.