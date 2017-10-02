O saldırgana TCK 86'den tutuklama

Saldırgan D.'nin ağabeyi Emre D. kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek A.Ç'den özür diledi. Mmedyanın başörtülü A.Ç'nin mağduriyetini 'Kadına saldırı' ifadesiyle adli bir vaka gibi sunarken benzer başka olayda 'Şortlu kadına saldırı' sözleriyle 'Yaşam şekline saldırı' şeklinde siyasi mesajlarla sunması da dikkat çekti. Olayı kınayan ve davanın takipçisi olacağını açıklayan KADEM'se, 'Şortlu veya başörtülü tüm kadınlara yönelik saldırıların kabul edilemez' olduğuna dikkat çekti.



Güvenlik kameralarından tespit edilen olaya göre, Ataşehir'de cumartesi günü kaldırımda yürüyen A.Ç'ye önce omuz atan Hakan D. ardından A.Ç'ye yumruk atarak yere düşürdü. Bu görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından oluşan infial nedeniyle harekete geçen polis, olayın meydana geldiği noktadaki güvenlik kamerası kayıtlarından eşkalini belirlediği Hakan D.'yi evinde yakalayarak gözaltına alındı.



SÖYLEDİKLERİ DOĞRU ÇIKMADI

Hakan D. ilk ifadesinde "Ailemle tartışmış, sinirli bir şekilde dışarı çıkmıştım. Yürürken bir kadına çarptım. Kadın bana 'Önüne baksana geri zekalı' dedi. Ben de moralim çok bozuk olduğundan dönüp omuzundan hızlıca ittim" derken, mağdur A.Ç'nin ve görgü tanıklarının verdiği bilgiler ise kendisini doğrulamadı. A.Ç. ise ifadesinde yolda yürürken kendisine omuz atan Hakan D.'ye kendisinin "Yavaş olur musunuz" dediğini, ardından "Sen bana nasıl böyle bir şey dersin" dedikten sonra omzuna vurularak düşürüldüğünü belirterek "Bir müddet yerde kaldım" dedi.



3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen Hakan D. dün ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Nöbetçi Mahkeme tarafından TCK 86'ncı maddeye göre 'Kasten adam yaralamak' suçundan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmak üzere tutuklandı.



AĞABEYİ: BENİM AİLEMDE TÜRBANLI



Kardeşi Hakan D.'nin üç yıldır psikolojik tedavi gördüğünü savunarak saldırıya uğrayan A.Ç'den özür dilemek istediklerini savunan ağabey Emre D. ise "Keşke olmasaydı ama olmuş maalesef. Böyle bir davranış yapması gerekmezdi ama Hakan'ın şuan ki psikolojisi normal değil. Benim annem de türbanlı kardeşim de türbanlı" diye konuştu.



KADEM: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ



KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz ise, şunları söyledi: "Maalesef her zaman kadına karşı bu tür davranışlarla karşılaşıyoruz. Gönül ister ki ne kadına, ne erkeğe, ne çocuğa ne de yaşlıya en ufak bir şiddetle karşı karşıya kalmayalım. Ne yazık ki bu tip olaylar nedeniyle hem vicdanımızı hem de toplumda oluşturmaya çalıştığımız birlikte yaşama duygumuzu kaybediyoruz. Biz KADEM olarak ilk defa böyle bir olaya tepki vermiyoruz. Nasıl ki bu olaya karşı anında tepki verdiysek daha önce de otobüste şort giydiği için saldırıya maruz kalan kadın için de açıklama yaparak tepkimizi ortaya koymuştuk. Elbette bir kadın derneği olarak kadına yönelik şiddetle mücadele bizim için öncelikli bir konu, ancak biz bu meseleye sadece cinsiyet odaklı bakmıyoruz. Din, dil, ırk, giyim kuşam ayırımı yapmadan herkese karşı yapılan şiddetin, kötü muamelenin, ayrımcılığın karşısında duruyoruz. Tüm kadınlar bizim kadınlarımız. Bunun için mücadele ediyor olmak da ortak vicdani sorumluluğumuzun bir gereği diye düşünüyorum.

En son Ataşehir’de yaşanan bu ve benzeri olaylarla mücadele etmenin birçok yöntemi var. Kamuyu göreve çağırmaktan tutun sosyal medyayı ayağa kaldırmak gibi, ki bu örnek de sosyal medya üzerinden devletin ilgili kurumlarını harekete geçirdi. Dolayısı ile net bir şekilde ifade etmek gerekirse devlet ve sivil toplum el ele vermedikçe biz bu meseleleri çözemeyiz. Sayın Bakanımızın özel hassasiyeti ve emniyet güçlerimizin çok hızlı çalışmasıyla, bir gün içerisinde saldırganın yakalandığını gördük. Sadece bu yetmez aynı zamanda yargının da aynı hızda caydırıcı cezayı uygulaması gerekir. Saldırganın tıp öğrencisi olması da bizi ayrıca dehşete düşürdü. Zira tıp, insan hayatını, psikolojisini ve yaşamla olan bağını sağlayan en önemli hizmet alanı. Bu meslekte bu tip hasta ruhlu karakterlerin yaşıyor olması da asla kabul edilemez bir durum.

Sivil toplum ve devlet dayanışması için önemli bir örnek olan bu olayda olduğu gibi diğer birçok olayda da elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Son olarak şunu da belirtmek isterim ki, takip ettiğimiz diğer davalarda olduğu gibi bu olayın da hukuki olarak sonuna kadar takipçisi olacağız."