Obama’dan giderayak son PKK/PYD kazığı

Son dönemdeki faaliyetleriyle müttefikten çok Türkiye’nin düşmanı gibi davranan Barack Obama yönetimi, giderayak, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’yi meşrulaştırma hamlesine hazırlanıyor. PKK/PYD’ye uçaksavar füzesi verilmesini ABD bütçesine dahi koyan Obama, şimdi de terör örgütünün Washington›da temsilcilik açmasına izin vermeye hazırlanıyor. Haber7’nin haberine göre ABD yönetimi geçen yıl Suriye’de PKK uzantısı PYD terör örgütünümeşrulaştırmak için paravan bir örgüt daha oluşturdu. Neredeyse yüzde 90›ı PYD’lilerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adı verilen terör yapısı Obama’nın son gözdesi oldu. Geçen hafta da Amerika Merkez Komutanlığı, Suriye Demokratik Güçleri’nin PKK ile irtibatının olmadığını savunarak PYD teröristlerinden oluşan SDG’yi aklamaya çalışmıştı. SDG’nin yöneticileri Amerika Merkez Komutanlığı›nın bu hamlesinden sonra Washington›a davet edildi. ABD yönetimi giderayak PYD’nin paravan örgütü SDG için Washington’da temsilcilik açılmasına ön ayak oluyor.

SICAK BAKIYORLAR

DEAŞ’le mücadele bahanesiyle meşru hale getirilen teröristlerin Washington›da Obama’nın DAEŞ’le mücadele danışmanı Brett Mcgurk ve Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu sorumlusu Robert Malley ile görüşecekleri duyuruldu. İngiltere›de yayınlanan El Hayat gazetesine açıklama yapan SDG çatısındaki Kürt Demokratik Meclis Başkanı İlham Ahmad ve Süryaniler Birliği Meclis Başkanı Bessam İshak, ABD yönetiminin Washington’da ofis açılması fikrine sıcak baktığını belirtti.

DEAŞ’lılar Kandil’de eğitiliyor