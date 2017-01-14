Obama’dan giderayak son PKK/PYD kazığı
Türkiye’deki birçok terör olayında parmağı olmasına rağmen PYD’ye sahip çıkan Obama yönetimi, 20 Ocak’ta Başkanlık görevini Trump’a devretmeden önce PKK/PYD’ye Washington’da temsilcilik açma izni vermeye hazırlanıyor.
Son dönemdeki faaliyetleriyle müttefikten çok Türkiye’nin düşmanı gibi davranan Barack Obama yönetimi, giderayak, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’yi meşrulaştırma hamlesine hazırlanıyor. PKK/PYD’ye uçaksavar füzesi verilmesini ABD bütçesine dahi koyan Obama, şimdi de terör örgütünün Washington›da temsilcilik açmasına izin vermeye hazırlanıyor. Haber7’nin haberine göre ABD yönetimi geçen yıl Suriye’de PKK uzantısı PYD terör örgütünümeşrulaştırmak için paravan bir örgüt daha oluşturdu. Neredeyse yüzde 90›ı PYD’lilerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adı verilen terör yapısı Obama’nın son gözdesi oldu. Geçen hafta da Amerika Merkez Komutanlığı, Suriye Demokratik Güçleri’nin PKK ile irtibatının olmadığını savunarak PYD teröristlerinden oluşan SDG’yi aklamaya çalışmıştı. SDG’nin yöneticileri Amerika Merkez Komutanlığı›nın bu hamlesinden sonra Washington›a davet edildi. ABD yönetimi giderayak PYD’nin paravan örgütü SDG için Washington’da temsilcilik açılmasına ön ayak oluyor.
SICAK BAKIYORLAR
DEAŞ’le mücadele bahanesiyle meşru hale getirilen teröristlerin Washington›da Obama’nın DAEŞ’le mücadele danışmanı Brett Mcgurk ve Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu sorumlusu Robert Malley ile görüşecekleri duyuruldu. İngiltere›de yayınlanan El Hayat gazetesine açıklama yapan SDG çatısındaki Kürt Demokratik Meclis Başkanı İlham Ahmad ve Süryaniler Birliği Meclis Başkanı Bessam İshak, ABD yönetiminin Washington’da ofis açılması fikrine sıcak baktığını belirtti.
DEAŞ’lılar Kandil’de eğitiliyor
Şengal Peşmerge Birliği Basın Sözcüsü Halil Şivan, terör örgütü PKK’nın Arap kökenli DEAŞ teröristlerini Kandil’de eğiterek silahlandırdıktan sonra Şengal›e yerleştirdiğini söyledi.
Kuzey Irak’taki ciddi gazetelerden Bas’a konuşan Şivan, PKK’nın Irak merkezi hükümetinden destek alarak Şengal›e zarar verdiğini belirterek şunları kaydetti:
“Şengal halkı PKK’nın gitmesini istiyor. PKK, ele geçirdiği Arap DEAŞ’lıları önce Kandil’e götürüp eğitiyor, sonra da Şengal’e kendi denetimindeki bölgede silahlandırıyor. 2-3 gün içerisinde 12 kişi öldürüldü. Bunlardan birisi Peşmerge, 11’i de sivildi. Bu ölümlerde PKK şüphesi var, çünkü bölge halkı da 12 kişinin PKK tarafından öldürüldüğünü söylüyor.”
ÇOCUKLARI KAÇIRIYOR
PKK’nin Şengal’deki kamplarında eğitim adı altında Ezdi çocuklarını kandırarak silahlandırdığını da ifade eden Şivan,”PKK 100’den fazla Ezdi çocuğu kandırıp Kandil’e götürmüş. Bu çocukların çoğunun yaşları çok küçük. İşin kötü tarafı, aileleri sorduklarında ya götürmediklerini ya da kaybolduklarını söylüyorlar” dedi.
Şengal Kaymakamı Mehma Halil de PKK’nın çok sayıda Ezdi çocuğu ve kadını kandırarak silahlandırdığını bildirdi.
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